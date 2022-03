La mayoría de las veces, cuando hablamos sobre el guitarrista de Deftones Stephen Carpenter, es sobre cómo cree que la tierra es plana, o que las vacunas están llenas de monos marinos, o que el 11 de septiembre literalmente nunca sucedió, o una de sus otras cosmovisiones locas. Dicho esto, en un nuevo mini-documental sobre su viaje musical y sus influencias, Stephen se sinceró sobre las bandas que le gustan – incluyendo quién es su banda favorita de los cuatro grandes del thrash.

En un nuevo episodio de la webserie Ernie Ball’s String Theory, Stephen reveló una opinión bastante poco común sobre su grupo favorito de los Big 4:

“De los ‘Big Four’, Anthrax es mi favorito. También me encanta Metallica, por supuesto. Pero Anthrax es mi favorito. Y me encanta específicamente Scott Ian como guitarrista rítmico. Tenía cero deseos de tocar un solo. Sólo quería machacar”. Vía Ernie Ball’s String Theory.

¡Genial! No hay mucha gente que elija a Anthrax, y no habríamos considerado a Stephen como el tipo de persona que lo haría, simplemente porque no escuchamos a Deftones y pensamos: “Oh, estos tipos obviamente ponen “Indians” en repetición”. ¡Felicidades!