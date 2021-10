Esta no es la primera, ni será la última vez que Dave Grohl aplauda el talento de Nandi Bushell en la batería. Desde 2020, año en el que el líder de los Foo Fighters inició un duelo a través de videos de YouTube con la joven baterista, y desde entonces, no ha parado de expresar su admiración hacia ella.

Y ahora, después de haberla invitado a un show de la banda en donde Nandi cerró junto a ellos en una poderosa interpretación de “Everlong“, NME ha reportado que las palabras de Grohl al respecto han sido por demás inspiradoras:

Ver a Nandi Bushell tocar la batería es el verdadero significado del rock; es de lo que todo se trata para ser honestos.



Es tan inspirador e importante como un disco de The Beatles, de Led Zeppelin, AC/DC o hasta los Stones. La pasión que tiene en lo que hace y la esperanza que le tiene a esta música, simplemente te llega al corazón.



Y si eso no lo hace entonces no sé qué lo hará.

Dave Grohl