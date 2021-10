Tom Morello es, sin lugar a dudas, una de las personalidades del rock contemporáneo más destacadas de los últimos tiempos. No sólo por su trabajo con Rage Against The Machine, conjunto fundamental para entender el rock de protesta social; si no también por su participación en otros proyectos como Prophets of Rage o Audioslave; este último, importarte en su trayectoria por haberlo unido a Chris Cornell.

Han pasado ya cuatro años desde el fallecimiento de Chris, y lo cierto es que fanáticos, familia, colaboradores y amigos aún lo tienen en muy alta estima, y no dejan de reconocer todo lo que su talento aportó a la cultura musical. Recientemente, Morello se entrevisto con Revolver Mag y ahí ahondó sobre el tiempo que pasó a lado de Cornell, en sus días con Audioslave.

En una parte de la entrevista reconoció que la fama y entendimiento de Chris Cornell salvó al metal, y lo llevo de nuevo a las esferas mainstream. Al respecto dijo:

Me encanta el metal y me encanta la poesía, y Chris Cornell fue una de las personas que unió esas cosas y, en cierto modo, tuvo éxito comercial en la cima de las listas. Así que todos estamos en deuda con él por, creo, salvar el metal, en cierto modo. Vía Revolver Mag.

Durante la misma charla, que aconteció a través de un video-chat; Morello detallo muchas de las cualidades que hicieron de Chris Cornell uno de los artistas más importantes de nuestra generación.

…Y lo que era uno de sus grandes dones, además de su asombroso buen aspecto, su pelo, ojos, y todas esas cosas, es como, ‘¿Eres mágico? Eres como un ser mágico’. Bendecido de muchas maneras, y un tipo encantador. Tenía esta habilidad para crear melodías hermosas y feroces canciones desde el éter. Y recuerdo haber hecho ese primer disco [‘Audioslave’] con Rick Rubin. Y Rick dijo: ‘No entiendes la suerte que tienes. Trabajo con un montón de vocalistas y es difícil hacer una gran melodía. Y este tipo las lanza a diestra y siniestra’. “‘Like A Stone’, ‘I Am The Highway’, no importaba lo que le lanzáramos: la progresión de acordes más sencilla o el riff pesado más complicado; se sentaba en una silla con un cigarrillo y decía: ‘Vale, eso parece una gran canción. ¿Qué es lo siguiente?’. Vía Revolver Mag.

Rage Against The Machine terminó su separación de 8 años en 2019 con la intención de embarcarse en una gira de reunión en 2020, hasta que la pandemia del COVID-19 truncó esos planes. Ahora, planean salir a la carretera en compañía de Run The Jewels, en el tramo norteamericano del tour.

Son uno de los talentos principales de Coachella 2022 y encabezarán la jornada sextuple de Indio, California junto a Travis Scott y más talentos por confirmar.