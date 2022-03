Desde su época en Nirvana hasta codearse con John Paul Jones en Them Crooked Vultures y colaborar con gente como Stevie Nicks, Paul McCartney y Trent Reznor; Dave Grohl sabe un par de cosas sobre cómo enfrentarse a los grandes músicos en carne y hueso. Esto hace que su opinión sobre los directos sea aún más digna de mención.

De hecho, cuando le preguntaron qué consejo daría a las bandas emergentes, respondió simplemente:

“Toquen en directo. Simplemente toquen en directo. No entiendo la industria. No entiendo hacia dónde se dirige la música. No entiendo la tecnología. Sólo sé que cuando entras en un club y ves a una banda que te deja boquiabierto, vas a seguir a esa banda”.

Según Grohl, hay que ser bueno, impresionante y tocar en directo. “Nada más importa”. Una encarnación que, a su parecer, es ejecutada con maestría por Josh Homme y los Queens Of The Stone Age.

“Cuando suben al escenario son la mejor banda de rock del mundo, como si nadie se acercara. Hay grupos increíbles en directo que escriben canciones potentes como Rage Against the Machine. Hay bandas increíbles en directo que pueden hacer que el público enloquezca como The Prodigy, pero en cuanto a la musicalidad y como músico, te sientas y ves a Queens of the Stone Age y te quedas como ‘No es justo, ¿por qué?’ como si todos los miembros de la banda fueran unos malditos matones y lo supieran”.

Vía Far Out Magazine.