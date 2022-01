Un juez ha concedido al novio de Brody Dalle (The Distillers) una orden de alejamiento temporal contra su ex marido, Josh Homme (Queens of the Stone Age), después de que Homme supuestamente amenazara con tirar al hombre por un balcón.

Según los documentos judiciales oficiales obtenidos por TMZ, Gunner Foxx afirma que Homme se acercó a él en una tienda de Apple en Thousand Oaks, CA, en la víspera de Navidad y le dijo “Voy a matarte, maldito m*ric*”.

Foxx alega que Homme entonces amenazó con matarlo de nuevo fuera de la tienda, declarando su intención de lanzarlo desde el balcón del segundo piso del centro comercial The Oaks, donde se encuentra la Apple Store. Homme entonces, supuestamente, agarró a Foxx por el brazo, le clavó las uñas en la carne e intentó arrojarlo por la barandilla. El músico huyó supuestamente del lugar antes de que llegara la policía.

Foxx, un sombrerero afincado en Los Ángeles, lleva saliendo con Dalle desde 2020 y viviendo con ella durante un tiempo no especificado. En los documentos judiciales, Foxx afirma que Homme podría haber entrado una vez en la casa que comparte con Dalle y haber ponchado las ruedas de su coche.

Un juez ha concedido a Foxx una orden de alejamiento temporal, que obliga a Homme a permanecer al menos a cincuenta metros de distancia de él y de sus dos hijas.

Las acusaciones de Foxx son sólo el último capítulo de la dramática ruptura entre Josh Homme y Brody Dalle.

En septiembre, Dalle había solicitado órdenes de alejamiento contra Homme en nombre del hijo de la pareja, Orrin, de diez años, y de su hijo Wolf, de cinco. Las solicitudes de órdenes de alejamiento de emergencia fueron denegadas en dos ocasiones por los jueces de dos distritos distintos, aunque ambas fueron fijadas para futuras audiencias. La hija mayor de la pareja, Camille, de 15 años, obtuvo su propia orden de alejamiento de su padre unos días después.

Pero en octubre, el juez Lawrence Riff dictaminó que Dalle había violado el acuerdo de 2019 de la pareja al no llevar a Wolf, de 5 años, a una visita de custodia ordenada por el tribunal con Homme. Fue condenada a una multa de $1,000 dólares y a 60 horas de servicios comunitarios.

Homme y Dalle se separaron en noviembre de 2019 y se divorciaron un mes después. Habían estado juntos desde 2005.