Si te preguntabas cómo es la relación entre Dave Grohl de Foo Fighters y el siempre polémico Liam Gallagher, ex vocalista de Oasis; nos complace confirmar que va viento en popa. Es más, el baterista ha dicho recientemente que Liam es “uno de los últimos rockstars que quedan” 🤘🏼, después de haber trabajado con él en el estudio.

A principios de este mes, Gallagher lanzó “Everything’s Electric”, primer sencillo extraído de su próximo nuevo álbum en solitario ‘C’MON YOU KNOW’, que se publicará el 27 de mayo y es la continuación de ‘Why Me? Why Not’ del 2019. La canción fue coescrita por el propio Grohl, quien también toca la batería en la pista, y su productor Greg Kurstin.

En una nueva entrevista con NME, Grohl, quien actualmente se encuentra promocionando la nueva película de terror/comedia de los Foo Fighters, ‘Studio 666’; elogió a Gallagher y habló de cómo surgió la colaboración entre ambos.

“Desgraciadamente no lo hicimos en persona, pero me encanta estar en la misma habitación que Liam. Es como poner una moneda en un tocadiscos y subir el volumen con ese tipo. Es jodidamente genial. Obviamente, es un cantante increíble y es una p*ta estrella del rock. Es una de las últimas estrellas de rock que quedan“. Continuó: “Estaba haciendo una canción con el productor Greg Kurstin y necesitaban un ritmo que creo que se describió como algo parecido a ‘Sabotage’ [Beastie Boys] y entonces se lo di. Les serví el ritmo. Y el sencillo salió genial. Me encanta esa canción, de verdad. La bailé la otra noche”. Dave Grohl vía NME,

Gallagher y Grohl se conocieron hace varios años cuando los Foo’s y Oasis hicieron una gira juntos, y en los últimos años se ha especulado sobre una colaboración entre los dos.

Hablando de la contribución de Grohl en una reciente entrevista de NME Big Read, Gallagher dijo que era la primera vez que el ex baterista de Nirvana le enviaba una canción, pero que el compañero de banda de Grohl, Taylor Hawkins, le manda una “cada p*ta semana”.

La contribución de Grohl, llevada al propio Gallagher por Kurstin, fue elegida por encima de cualquiera de las propuestas de su colega Hawkins porque “es una melodía de rock’n’roll pura y dura”. Las ideas de Hawkins, por su parte, dijo que eran “un poco pervertidas”.