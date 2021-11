El pasado 05 de noviembre a través del canal oficial de ARTE Concert Festival en Youtube, Damon Albarn compartió un show completo en donde interpretó gran parte de su próximo álbum ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows‘, así como algunas canciones de Blur & Gorillaz.

Luego de que su proceso creativo se viera afectado por el desarrollo de la pandemia durante el 2020 y 2021, el músico logró concretar el tiempo y energía suficiente para poder desarrollarlo de una manera más introspectiva y profunda.

Y ahora que por fin lo ha terminado, la manera en la que ha ido presentando el disco ha sido tan interesante que obviamente no se podía quedar en simplemente “sencillos”; es por eso que el músico decidió darle vida en el fantástico formato del ARTE Concert Festival el cual, ya se encuentra disponible en su totalidad en Youtube. Además de su nuevo álbum, Albarn interpretó “El Mañana” y “On Melancholy Hill” de Gorillaz y se aventuró a recapitular su propia carrera con Blur con “Out Of Time”.

Chequen por acá el concierto de 01:15 minutos. ¡Los grandes conciertos se aproximan! 2022 estamos listos para ti.