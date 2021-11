Korn ha anunciado el lanzamiento de su álbum de estudio número 14 titulado ‘Requiem‘. Para ello, la banda ha decidido lanzar un primer sencillo conocido como “Start The Healing“.

El disco será distribuido por Loma Vista y estará disponible en tiendas y plataformas de streaming a partir del 04 de febrero del próximo año.

Originalmente, la banda realizó una serie de teasers en diferentes Billboards colocados en calles de los EE.UU., en los que el público pudo ser testigo del arte oficial para este anuncio.

Hoy el primer acercamiento al álbum llega de la mano de un video dirigido por Tim Saccenti, quien en entrevista para NME comentó:

“Lo que quería era llevar al espectador por un viaje catártico; el nombre de la canción lo dice todo, pero visualmente quería mantener esa narrativa visual apegada a la letra, que habla de la muerte, el renacimiento, y el proceso de sanar para volver a purificarse a uno mismo”.

‘Requiem‘ contará con un total de 09 canciones y a continuación, además de disfrutar de su nuevo video, pueden conocer el nombre de todas para irse preparando rumbo a la llegada de febrero 2022.

¡Bien por haber sobrevivido al 2021! El próximo año nos espera con reuniones, lanzamientos y giras que nos volarán la cabeza.

1. ‘Forgotten’

2. ‘Let the Dark Do the Rest’

3. ‘Start the Healing’

4. ‘Lost in the Grandeur’

5. ‘Disconnect’

6. ‘Hopeless and Beaten’

7. ‘Penance to Sorrow’

8. ‘My Confession’

9. ‘Worst is on its Way’