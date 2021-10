Damon Albarn ha lanzado un nuevo sencillo como parte del camino de promoción hacia su nuevo álbum ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows‘ que se estrena el próximo mes.

Tal y como BF reporta, en el pasado Albarn nos emocionó con “Royal Morning Blue”, “Particles”, “Polaris” & “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” como parte de los sencillos para anunciar el disco. Sin embargo, la llegada de este nuevo track define de manera definitiva el concepto sonoro que Damon ha trabajado en solitario como parte de un crecimiento personal y musical que probablemente no sólo se manifieste en esta etapa, sino a futuro en Blur y Gorillaz.

“The Tower of Montevideo” toma su inspiración del proyecto arquitectónico uruguayo conocido como Palacio Salvo, el cuál fue construido en 1920 y formó parte importante de un viaje de Damon por Sudamérica, haciendo así del track un recorrido melancólico por los recuerdos del músico.

¿Quieren escucharlo? Dénselo por acá. El disco saldrá el próximo 12 de noviembre a través de Transgressive Records.