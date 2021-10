Desde 2006, los Red Hot Chili Peppers no habían vuelto a tocar ni grabar con John Frusciante. El ‘Stadium Arcadium’ fue un álbum que sin saber, se proclamó de despedida y que hoy en 2021, no será más que el antecesor de una nueva producción que la banda realizará con su alineación original.

Tal y como blabbermouth reporta, la banda lleva meses desde que volvió a reconectar con el guitarrista y desde entonces, el proceso de reconexión ha sido tan profundo a nivel personal como musical.

Incluso Flea ofreció una entrevista para Rolling Stone en donde aseguró que después de más de 10 años de no convivir propiamente con él, la manera en la que el proceso de composición ha mejorado de una manera tan impresionante que simplemente parece que el tiempo fuera sirvió como un descanso para volver a crear música como lo hicieron del ’83 hasta el ’92 en que John dejó la banda abruptamente durante un tour:

“Estamos muy orgullosos de decirlo: Frusciante está de vuelta y aunque esta es la alineación original y la gente espere a que la música que estamos componiendo suene a eso, la realidad es que el proceso de composición está siendo totalmente distinto.



Tenemos una conexión especial; una química única que se está manifestando de manera impresionantes.



Sí, suena a los “Red Hot Chili Peppers”, pero en un nuevo nivel que jamás antes habíamos alcanzado”. Flea para RS Magazine

Incluso algunas dinámicas dentro de las redes de la banda se han desarrollado entre los integrantes como el “Timely Inspirations“, donde ambos parecieron demostrar esa fuerte amistad y conexión que los hacía un dúo dinámico tanto en el estudio como en el escenario.

Pero no crean que esto se debe a la pandemia. El COVID-19 no hizo más que retrasar este increíble regreso que desde 6 meses antes de la pandemia se estaba desarrollando en secreto. Así que lo que sea que venga con este nuevo disco del cuál aún no tenemos más noticias, será un hit del que nadie saldrá vivo considerando que la ansiedad por escuchar a los chicos de nuevo es mucha y los fans están más que emocionados por escuchar aunque sea un primer sencillo.