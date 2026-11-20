De My Chemical Romance y Paramore a Taking Back Sunday: revive 30 canciones emo de los 2000, sus videos y esos coros que aún te sabes de memoria.

Lo que debes saber

Esta selección reúne 30 canciones de la escena emo y sus géneros cercanos, publicadas entre 2001 y 2013.

Incluye temas de My Chemical Romance , Paramore , Taking Back Sunday y más bandas.

, , y más bandas. Cada canción conserva un video para escucharla mientras recorres la lista.

Si alguna vez pusiste una canción de My Chemical Romance en tu estado de Messenger o te peleaste con el fleco antes de salir a la escuela, esta lista te va a pegar. Son 30 rolas para regresar a los días de MySpace, delineador y audífonos a todo volumen. Y sí, varias todavía nos las sabemos completitas.

¿Eran todas estas bandas emo? La diferencia con el pop punk

Antes de volver a cantar, una precisión: emo no es lo mismo que pop punk, rock alternativo o post-hardcore. El género tiene una historia ligada al hardcore punk y pasó por distintas etapas antes de llegar a la cultura popular de los 2000. The Ringer recorre esa evolución a través de canciones representativas de cada año.

Esta lista no pretende meter a todos en el mismo género. Recupera las bandas que sonaban juntas en reproductores MP3, discos quemados y playlists de la adolescencia: algunas sí eran emo, otras venían del pop punk o del post-hardcore. La selección de himnos de la época publicada por SiriusXM también muestra ese cruce de estilos.

Y el debate lleva años. Hasta Hayley Williams habló de las confusiones alrededor de la etiqueta, como contamos en esta nota sobre Paramore y el significado de emo. Pero ya estuvo de discutir etiquetas. Mejor dale play.

De My Chemical Romance a Motion City Soundtrack: canciones 1 a 10

1. “Helena” de My Chemical Romance

El funeral, las lágrimas y la coreografía del video hicieron de esta canción uno de los emblemas de la escena. El duelo que inspiró el tema le da todavía más peso. También puedes leer la historia detrás de “Helena” y la pérdida familiar que la inspiró.

2. “Misery Business” de Paramore

Guitarras a toda velocidad, la voz de Hayley Williams y un coro imposible de olvidar. La clase de canción que hacía que hasta el trayecto a la escuela pareciera un concierto.

3. “Reinventing Your Exit” de Underoath

Una puerta de entrada al post-hardcore para quienes querían algo más intenso. Melodía y gritos comparten espacio sin pedir permiso.

4. “All Hail the Heartbreaker” de The Spill Canvas

The Spill Canvas no necesitaba gritar para echarle sal a la herida. Una guitarra, la voz a punto de romperse y una historia de amor que salió mal. Suficiente para dedicarla y arrepentirse después.

5. “Burn” de Alkaline Trio

Alkaline Trio ponía el lado más oscuro y punk de esta selección. Porque entre tanta canción para llorar también hacía falta una como “Burn”, que definitivamente no venía a levantarte el ánimo.

6. “Miserable at Best” de Mayday Parade

Mayday Parade puso el piano al servicio de esas rupturas que, en la adolescencia, parecían el fin del mundo. ¿Una canción para sufrir a gusto? Esta era de las primeras en la lista.

7. “Pulmonary Archery” de Alexisonfire

Si tus audífonos sobrevivieron a esta canción, fue un milagro. La banda canadiense mezclaba voces limpias, gritos y una carga de energía difícil de ignorar.

8. “Letters to You” de Finch

Finch no tenía que escoger entre un coro pegajoso y la intensidad del post-hardcore. En “Letters to You” cabían las dos cosas, de preferencia con el volumen hasta arriba.

9. “Sugar, We’re Goin’ Down” de Fall Out Boy

El coro de “Sugar, We’re Goin’ Down” se cantaba a gritos, aunque la letra saliera en un inglés bastante creativo. Fall Out Boy tenía una de esas rolas que era imposible dejar a la mitad.

10. “My Favorite Accident” de Motion City Soundtrack

“My Favorite Accident” suena mucho más alegre de lo que cuenta. Motion City Soundtrack podía ponerte a tararear una historia sentimental bastante complicada como si no pasara nada.

De Yellowcard a Panic! at the Disco: canciones 11 a 20

11. “Only One” de Yellowcard

El violín de Yellowcard le daba una identidad propia a sus canciones. Aquí se mezcla con guitarras potentes y una declaración romántica enorme.

12. “MakeDamnSure” de Taking Back Sunday

Esa discusión adolescente que jurabas que era la definitiva tenía soundtrack: “MakeDamnSure”. Taking Back Sunday hacía que las voces se contestaran hasta que el coro terminaba explotando.

13. “Ohio Is for Lovers” de Hawthorne Heights

Pocas canciones quedaron tan asociadas con la estética emo de mediados de los 2000. Su combinación de melancolía y gritos sigue siendo reconocible.

14. “Swing Life Away” de Rise Against

Rise Against dejó tantito la distorsión a un lado para “Swing Life Away”. Guitarra acústica y un respiro entre tantas canciones para romperse la garganta.

15. “Hands Down” de Dashboard Confessional

Chris Carrabba cantaba sobre una cita que se le quedó grabada. Y si alguna vez repasaste en tu cabeza cada segundo de una salida con tu crush, “Hands Down” seguramente te sonó bastante familiar.

16. “Perfect” de Simple Plan

Simple Plan le puso música a esa discusión con tus papás que parecía imposible de arreglar. “Perfect” era pop punk, pero sonaba en las mismas playlists donde guardabas tus canciones emo.

17. “I Miss You” de blink-182

La faceta más sombría de blink-182, con un video de estética gótica y un ambiente muy distinto al de sus sencillos más bromistas.

18. “The Mixed Tape” de Jack’s Mannequin

Cuando no sabías qué decirle a alguien, siempre quedaba la opción de grabarle un disco. Andrew McMahon llevó esa idea a “The Mixed Tape”, con el piano al frente.

19. “Juneau” de Funeral for a Friend

Desde Gales llegó un sonido que combinaba guitarras pesadas y melodías heridas. Un favorito para quienes se clavaron con el lado más intenso del post-hardcore.

20. “I Write Sins Not Tragedies” de Panic! at the Disco

Una boda que se sale de control, un video de lo más teatral y un coro que se quedaba atorado en la cabeza. Panic! at the Disco sabía cómo hacer que hasta un drama matrimonial se pudiera cantar a todo pulmón.

De The Used a Senses Fail: canciones 21 a 30

21. “All That I’ve Got” de The Used

Bert McCracken cantaba como si le fuera la vida en cada frase. “All That I’ve Got” tenía esa mezcla de rabia y dolor que hacía que le dieras repetir apenas terminaba el video.

22. “Ambrosia” de Alesana

Alesana pasaba de las voces melódicas a los gritos sin avisar. “Ambrosia” era justo lo que buscabas cuando una balada triste ya no era suficiente.

23. “Silver and Cold” de AFI

AFI venía del punk, pero entre el sonido de “Silver and Cold” y su video oscuro no era raro encontrarla junto a canciones emo. El dramatismo ya venía incluido.

24. “The Middle” de Jimmy Eat World

No todo tenía que acabar en tragedia. Este clásico de 2001 habla de encontrar tu lugar y fue una de las grandes puertas de entrada del emo al rock alternativo comercial.

25. “Understanding in a Car Crash” de Thursday

Una pieza fundamental del post-hardcore que acompañó el crecimiento de la escena emo. Su energía sigue siendo tan fuerte como su carga emocional.

26. “With Me” de Sum 41

Una balada de una banda asociada principalmente con el pop punk. Quizá no sea emo en sentido estricto, pero encajaba perfectamente en aquellas listas dedicadas.

27. “A Love Like War” de All Time Low

Con la participación de Vic Fuentes, de Pierce the Veil, esta canción de 2013 recuerda que la escena siguió sumando himnos después de los 2000.

28. “Note to Self” de From First to Last

Guitarras filosas, cambios de intensidad y una voz que define a toda una etapa del post-hardcore. Si buscabas algo más ruidoso, aquí lo encontrabas.

29. “Fall for You” de Secondhand Serenade

La balada que parecía hecha para dedicar en un mensaje nocturno. Su melodía sencilla fue suficiente para volverse parte de la memoria sentimental de la época.

30. “Calling All Cars” de Senses Fail

Cerramos con guitarras urgentes y una interpretación al límite. Un recordatorio de que el lado más intenso de la escena tenía canciones igual de memorables.

Selección publicada originalmente en diciembre de 2015 y revisada editorialmente el 19 de noviembre de 2026. Se corrigieron títulos, nombres de bandas y una canción repetida.