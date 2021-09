Un dato que frecuentemente es olvidado y/o pasa desapercibido es que Caló, el grupo mexicano de la década de los noventa; fue el primer acto latinoamericano de rap en recibir auténtica difusión por parte de medios masivos. No Control Machete, no Tiro de Gracia; Caló. Recordemos que en el año de su formación, por allá de 1989, el género no gozaba de su actual popularidad y es más, se le consideraba música de pandilleros y drogadictos.

Sin embargo, Caló logró sobrepasar los estigmas y, más que relacionárseles con los estereotipos comunes del hip hop; lo que cantaban se convirtió en el himno de antros y discotecas, que gozaban a su mezcla sí, de hip hop, pero con un poco de música house.

Inicios de Caló

Calo fue formado a finales de los años ochenta por cinco integrantes: Maya, María, Andrés, Gerardo y Claudio. Las hermanas Maya y María hacían teatro infantil desde los 8 años; Andrés y Gerardo participaban en concursos de baile; mientras que Claudio Yarto trabajaba en la estación de radio WFM y fue DJ por varios años (Campeón Nacional, por cierto).

Los inicios de Caló se dan cuando Maya y María se trasladan a Cancún, dónde conocen a Claudio, pues él era el DJ en la discoteca donde bailaban. Más tarde regresan a México y conocen Gerardo y Andrés, quienes ya tenían un proyecto de rap llamado Hot Funky.

Acenso y separación de Caló

Su álbum debut, ‘Lengua de Hoy’ se editó en 1990, e incluyó sencillos que hoy parecen haber sacados de otra dimensión 💿, como “No Puedo Más” y “Capitán”. Frecuentemente comparados con Ace of Base (lo que Yarto consideraba un halago); Caló publicó 5 discos más durante la década de los noventa, el último de ellos en 1998. Después, entrarían en un receso de casi 10 años.

Desde entonces, Caló se ha reunido y separado en dos ocasiones. La primera de ellas en 2007 (en este periodo sacaron el éxito “La Colegiala” en compañía de Margarita la Dios de la Cumbia). La segunda vez fue en 2016 tomando como pretexto la gira 90s Pop Tour. ¿Y por qué no? Lanzaron un disco más en 2018, el último -hasta hoy- de su discografía.

¿Qué fue de Claudio Yarto?

El gusto de Claudio Yarto por la música le surgió desde los 13 años, edad a la que empezó a rapear. Ese gusto lo llevo a trabajar en una discoteca, en donde comenzó su trayectoria como DJ , disciplina en la que llegó a ser campeón nacional.

–El rap es un género vocal que se hace sobre cualquier ritmo, el reguetón utiliza mucho rap; el beat que está jalando, sin duda es el reguetón, pero lo que nosotros hacemos es house rap: Ponte atento, No puedo más y El planeta son house y nos dimos cuenta que este sonido es el de los chavos, por que nos decían, tanto a OV7 como a Caló, ‘¡Qué padres grupos nuevos! Claudio Yarto via Diario de México.

Después de su participación en el grupo, Yarto realizó varios programas de televisión como conductor y dándole la voz a personajes como el perro Tric Trac de una telenovela de TV Azteca. También ha participado en duetos con otros artistas como Roberto Jordán, con quien hizo una nueva versión de “Hazme Una Señal”, un éxito de los 70. Sacó un disco solista bajo su propio nombre y un disco bajo el seudónimo de Dj Yooo, después de ser conductor de un programa de radio web durante su tiempo de residencia en L.A.

Recientemente, lo vimos entregar un rap en contra de Morena durante el cierre de campaña de la candidata Romina Contreras por el Partido Accion Nacional, en las pasadas elecciones federales de junio.