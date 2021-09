Un día como hoy, pero de 1989 nació Tim Bergling, ​mejor conocido por su nombre artístico Avicii. En el marco de su natalicio, Google lo celebrará con un Doodle temático, que además se acompaña por un video que recapitula algunos momentos importantes en la vida del DJ y productor.

El tributo digital coincide con la Semana Mundial de la Prevención del Suicidio para conmemorar la vida y la obra de Avicii. El Doodle fue creado por la artista Alyssa Winans, quien basó el breve vídeo en la canción de Avicii “Wake Me Up” con escenas dibujadas de su vida.

Avicii murió por suicidio en abril de 2018, a los 28 años. En 2019, la familia del productor lanzó la Fundación Tim Bergling para recaudar dinero y concienciar sobre una serie de causas, empezando por las relacionadas con las enfermedades mentales y la prevención del suicidio. Ese mismo año llegó su álbum póstumo ‘Tim’, con colaboraciones de Chris Martin, Imagine Dragons y más.

Una biografía de Avicii, aprobada por la familia del DJ, se publicará en Norteamérica el 16 de noviembre a través de Mobius. ‘Tim: The Official Biography of Avicii’ ha sido escrita por el periodista sueco Måns Mosesson, quien entrevistó a la familia, amigos y colegas de Avicii para el libro. Incluso viajó a Estocolmo, Miami, Ibiza y Los Angeles para empaparse de la cultura de la música electrónica, e interpretar mejor la historia.

Junto con la publicación de ‘Tim’, está previsto que este año se inaugure en Estocolmo un museo dedicado a la vida y la música de Avicii, aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial. La “Experiencia Avicii” incluirá una mezcla de recuerdos, fotos y vídeos inéditos y un montón de música inédita.