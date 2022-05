En la última entrega del programa ‘My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman‘, la cantante Billie Eilish confesó algo que nunca había compartido anteriormente ni con medios ni con sus fans: sufre de Síndrome de Tourette, reporta CoS.

Durante el último episodio en el que la cantante confesó haber sido expuesta a pornografía desde muy temprana edad (cosa que hasta la fecha parece afectarle), así como su constante disgusto por el tema de la prohibición del aborto en los EE.UU. y varias partes del mundo, también aprovechó la oportunidad para expresar lo difícil que es tener un síndrome que no mucha gente considera, pero que existe y afecta directamente la vida de quienes la padecen:

“Es una de las cosas más desgastantes en mi vida; si pusieras suficiente atención o dejaras una cámara estática grabándome durante una determinada cantidad de tiempo, notarías todos mis ticks, gestos y demás cosas que son producto de años de combatir el impulso generado por el Síndrome de Tourette.



Y es algo muy extraño porque no estoy sola, muchos artistas también lo sufren y es más común de lo que piensas. No voy a revelar sus nombres porque hay una razón por la cuál no lo han hecho público ellos, pero es una batalla, una que dura 24 horas y los 365 días del año”.

Billie, quien en 2021 lanzó su última producción de estudio que la ha llevado a girar durante todo lo va del año, para dar vida al “Happier Than Ever, The World Tour”. Hoy, a pesar de enfrentar a este y otros trastornos mentales, Eilish se ha convertido en una de las mujeres más influyentes

Vean por acá un clip de la entrevista y encuéntrenla completa en Netflix.

