Pese a no amasar la misma cantidad de reproducciones que “Get Lucky” o “One More Time”; “Robot Rock” es uno de los sencillos insignia de Daft Punk, cuya secuencia inicial es perfectamente reconocible gracias al sello distintivo del duo francés. Sin embargo, quizás no muchos sepan que el beat de “Robot Rock” se construyó al rededor de otra canción, que tiene sus orígenes en el funk/soul de la década de los ochenta.

Cuando Daft Punk publicó “Robot Rock” en 2005, fue acogida inmediatamente como una fusión platónica del clásico sonido dance de la banda, con una influencia más pesada de la música de guitarras que se infiltró en el Human After All. Y aunque el álbum recibió críticas mixtas en general, “Robot Rock” fue el sencillo principal -y éxito suficiente- para mantener intacta la reputación del conjunto.

¿Y de dónde viene el riff de guitarra sintetizado que late durante toda la canción? Originalmente de Breakwater, una banda de ocho miembros que fusionaba el R&B con el rock. Su música abarcaba desde baladas hasta jams al más puro estilo P-Funk y números de rock. A medida que se acercaba la década de 1980, la agrupación abrazaba la tecnología moderna en su intento de conquistar el mundo.

Sin embargo, la fortuna de Breakwater no duró mucho, y fue justamente en el año de 1980 cuando decidieron separarse, tras la mala recepción de su segundo álbum de estudio.

Tuvieron que pasar casi 25 años para que “Release the Beast”, track original de Breakwater, llegara hasta las bocinas de la modornidad. El primero en usar el sample de este corte fue el rapero californiano Murs, quien la colocó como parte de la introducción a su álbum del 2004, Murs 3:16: The 9th Edition.

Ahora bien, quizás fue gracias a Murs que hoy en día disfrutamos del sample de “Release the Beast” en “Robot Rock”, ya que aproximadamente 6 meses después del lanzamiento del rapero, Daft Punk la adoptó para su propio proyecto.

No obstante, mientras que Murs ralentizó el beat y cambió su tonalidad para alterar el sonido de la línea del teclado; Daft Punk quedó tan prendado del riff original que construyó la totalidad de “Robot Rock” en torno a él.

La notoriedad que trajo consigo “Robot Rock” incluso alentó a Breakwater a reunirse nuevamente en 2010, y en el 2014 tocaron como una banda de 11 integrantes (incluyeron una sección de vientos) en el Warmdaddy’s en el S. Columbus Blvd en Filadelfia, ciudad de donde son originarios.