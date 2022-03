Dentro de las muchas cosas que han sucedido a lo largo de esta pandemia, la manera en que diversos músicos lograron combatir la falta de trabajo por ella ha sido uno de los capítulos más interesantes. Es por eso que ahora, Bad Bunny lanzará un documental del concierto que dio durante la misma a bordo de un autobús.

Durante el transcurso de septiembre del 2020, el músico originario de la isla ofreció un concierto abordo de un autobús que hizo un largo recorrido para “tocar frente a su público” durante el encierro.

El reto no sólo fue a nivel producción, sino que también a nivel psicológico, personal y emocional, ya que como billboard comparte, Benito se tuvo que enfrentar a varias inseguridades y caprichos propios, que terminaron por abrir la ventana hacia una nueva faceta de él como músico y persona, desprendiéndose de su ego y empatizando con la situación:

“Me fue muy difícil hacer un concierto sin personas; yo no quería hacerlo”.

El documental ‘Uforia With Bad Bunny: The Event That Revolutionized Music in 2020‘, ya está disponible únicamente en la plataforma de Uforia Music. ¿Quieren ver el trailer? Chéquenlo por acá:

En otras noticias, el conejo malo ya también le está pegando al cine. ¿Logrará convertirse en una súper estrella de ña pantalla grande también?