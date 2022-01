Tras dos años sin presentarse en su natal San Juan, Puerto Rico; Bad Bunny regresó a la Isla para ofrecer un concierto por partida doble, que reunió a más de 70 mil asistentes en el Estadio Hiram Bithorn.

Los conciertos, producidos por Noah Assad Presents y Move Concerts, llevaron el nombre de su canción de trap “P FKN R“, y tuvieron lugar los pasados 10 y 11 de diciembre. Sin embargo, según información de las autoridades locales (vía El Nuevo Día), la multitudinaria congregación dejó un saldo de más de 2 mil nuevos contagios de Coronavirus, en medio de la tensión global por la variante Omicrón.

Los datos fueron ofrecidos por la Oficia de Epidemiología puertorriqueña, que aún se encuentra calculando la tasa de casos secundarios de personas contagiadas que no asistieron al evento, pero que sí tuvieron contacto directo con un caso positivo que asistió .

Y es que, pese a que la organización del evento estaba preparada para recibir un gran número de fanáticos, eso no impidió que las cosas se salieran de control. Las puertas se abrieron desde las 4:00 de la tarde; sin embargo, el artista no salió al escenario si no hasta las 11:30 de la noche (con 4 horas de retraso), debido a que el recinto no se dio abasto para ingresar a los asistentes por la única entrada del lugar.

Siguiendo las debidas pautas sanitarias, los organizadores exigieron que todos los asistentes al concierto mostraran un certificado de vacunación o una Vacu-Id. También implementaron la obligatoriedad de mascarillas, incluso en el campo y durante el concierto. Los que no llevaran cubrebocas serían expulsados del evento y multados con $100 dólares.

Además de las tangibles consecuencias sanitarias, medios como Primera Hora reportaron que el suelo del Estadio Hiram Bithorn quedó lastimado tras la combinación de las lluvias y los vehículos utilizados para mover tarimas y torres de audio, que socavaron algunas zonas del terreno en el recinto deportivo.

El Hiram Bithorn de San Juan tras conciertos musicales del fin de semana.

Aparentemente, algo falló en la dinámica de proteger el campo pic.twitter.com/YHZ98vEXas — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) December 14, 2021

Por su parte, Bad Bunny deleitó a todos sus fanáticos con dos conciertos de más de 3 horas de duración cada uno, que naturalmente incluyeron sus temas mas icónicos, además de la aparición de invitados especiales.

Jhay Cortez salió al escenario para interpretar “Como Se Siente”, “No Me Conoce” y “Daikiti”; Myke Towers hizo lo propio en “Bandido” y “Puesto Pa Guerial”; mientras que J Balvin ejecutó “La Canción”. Arcángel, Romeo Santos, Duki, Sech, Nio García y ABRA también formaron parte del show.