¡Excelentes noticias para los fanáticos de Arctic Monkeys! El día de ayer, martes 9 de agosto, el conjunto liderado por Alex Turner ofreció su primer concierto en tres años en Estambul, Turquía. La última vez Arctic Monkeys subió a un escenario fue en abril del 2019, muchos meses antes de que estallara la pandemia del Coronavirus, en el marco del festival Estéreo Picnic en Colombia.

Arctic Monkeys performing "Why'd You Only Call Me When You're High" tonight in Istanbul!

Arctic Monkeys look fucking incredible

Mi momento favorito del concierto de arctic monkeys, me encanta como se escuchó fireside con el estilo actual ✨✨

Durante su primera de dos noches en el Zorlu Center PSM, la banda tocó un set de 21 canciones que abarcó toda su discografía. Incluyó clásicos como “Do I Wanna Know?”, “Brainstorm” y “R U Mine?”; junto con otros éxitos como “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, “I Bet You Look Good on the Dancefloor” y “Teddy Picker”.

Y aunque Alex Turner y compañía no estrenaron música nueva, tocaron por primera vez en más de una década “Potion Approaching”, corte que se desprende de ‘Humbug‘ (2009).

En las próximas semanas, Arctic Monkeys actuará como cabeza de cartel en Europa, antes de serlo en festivales como el Primavera Sound de Los Ángeles y el Life is Beautiful de Las Vegas. En noviembre, aparecerán en el triplete de festivales sudamericanos Primavera Sound en Brasil, Chile y Argentina (se rumora que podrían visitar México), antes de dirigirse a Australia para una serie de fechas.

En mayo, el baterista de Arctic Monkeys, Matt Helders, adelantó noticias del próximo álbum de la banda, diciendo que “retoma lo que dejó” ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ de 2018. “Hay riffs ahí y es un poco más uptempo, aunque no fuerte”, agregó, “¡Es difícil de explicar!” La nota llegó después de que el mismo Helders dijera a la BBC en noviembre de 2021 que el LP estaba “más o menos” listo, aparte de algunos “tramos por terminar”.