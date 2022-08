Además de liderar a Radiohead, una de las agrupaciones más importantes de nuestros tiempos; Thom Yorke se ha labrado una sólida carrera como solista que lo ha llevado a convertirse, irremediablemente, en productor de soundtracks.

En su breve pero exitoso paso por el mundo del séptimo arte, Yorke ha tenido la oportunidad de musicalizar ‘The Twilight Saga: New Moon’, ‘Velvet Goldmine‘ y, más recientemente, la adaptación de ‘Suspiria’ (2018). En este contexto, con motivo de la nominación del soundtrack de ‘Suspiria‘ a los premios Oscar; el músico se entrevistó con Variety y habló, entre otras cosas; sobre la relación de Radiohead con el cine. Y claro, sobre su película favorita de todos los tiempos.

Con respecto a las canciones de Radiohead que se han escuchado en la pantalla grande, el músico comentó:

“Hay algunas que me hacen decir: ‘Ojalá hubiéramos hecho eso’. Hubo una vieja secuencia en ‘Vanilla Sky’, en la que utilizaron ‘Everything In Its Right Place’ que nos gustó mucho. Hubo un uso de ‘You and Whose Army?’ en una película independiente -no recuerdo el nombre ahora- que me hizo llorar, era tan buena. En general, cuando funciona, es la sensación más genial”.

