Han pasado 4 años desde el lanzamiento de ‘Tranquility Hotel Base & Casino’, el último material discográfico de Arctic Monkeys y, desde entonces, los fanáticos han esperado pacientemente para obtener una pieza de seguimiento.

Afortunadamente, el próximo álbum del conjunto de Sheffield está cada vez más cerca pues, tal y como lo ha confirmado el baterista Matt Helders en un par de ocasiones; el esfuerzo se hará disponible en algún punto del 2022. Eso sin mencionar que la banda tocará su primer ronda de conciertos en 3 años, con presentaciones programadas en Latinoamérica y Europa.

Seguramente, una de las preguntas que ronda en la mente de los fan´áticos es cómo sonará el próximo disco de los Arctic Monkeys aunque se rumora que, para el disgusto de algunos, continuará en la línea de ‘Tranquility Base & Casino’. Y es que, en la opinión de público y expertos, el LP del 2018 parece más un proyecto personal de Alex Turner, que un esfuerzo grupal.

¿Qué fue lo que llevó al vocalista Alex Turner a componer un disco de estas características? Naturalmente, hay un poco de las influencias musicales del rockero de 36 años y, en entrevista con Matt Wilkinson en su programa de Apple Music, reveló por lo menos 5 de ellas en la sección Best 5 Songs.

“Chevrolet Van”- The Nude Party

“Tuvimos a Nude Party en la carretera con nosotros”, explica Turner, “Vinieron e hicieron un par de shows con nosotros y simplemente pusieron una gran sonrisa en nuestras caras cada noche”.

“Chevrolet Van” pertenece al debut homónimo de 2018 del grupo de garage rock, y captura las pruebas y tribulaciones de las giras de una manera desenfadada, similar a los primeros trabajos de los Arctic Monkeys, pero con acento americano y guitarra de Nashville.

“A la plage”- Juniore

Juniore es una banda francesa de indie pop formada en París en 201. Es liderada por la cantante y compositora Anna Jean, hija del Premio Nobel de Literatura 2008, J.M.G. Le Clézio. Su estilo musical está influenciado por la música de los años 60; una mezcla de “sensibilidades modernas de indie pop con elementos de pop francés retro, guitarra oscura / surf, y un estilo vocal que cae en algún lugar entre Cat Power y Françoise Hardy”.

“Una Spiaggia a Mezzogiorno”- Ennio Morriccone

Otro elemento clave de la música que inspira a Alex Turner son las altísimas sinfonías de las bandas sonoras de las películas. Así que no es una sorpresa escuchar a Ennio Morricone, el rey moderno de la composición, abrirse paso en la lista con “Una Spiaggia a Mezzogiorno”. La centelleante partitura junto a la playa recuerda mucho a temas como “Everything You’ve Come to Expect”, del disco homónimo de The Last Shadow Puppets, y es fácil ver cómo el estilo cinematográfico ha calado en su obra.

“Just Like a Woman”- Joe Cocker

Una parte del corazón de Alex Turner siempre permanece en casa, y eso se ve reflejado en sus elecciones musicales. Turner defiende la voz de su colega de Sheffield, Joe Cocker, como una de las mejores del sector, y espor eso que eligió su versión del clásico de Bob Dylan, “Just Like a Woman”.

“Just Like a Woman de Joe Cocker es probablemente mi versión favorita de ese tema. Realmente se puede escuchar su acento en su canto”.

“Shoot Out at the Plantation”- Leon Russell

Según las notas de presentación del álbum, “Shoot out” se dice que es una historia real apenas velada, que trata de un altercado entre algunos amigos de Russell.

El tema forma parte del disco autotitulado de Leon Russell en solitario de 1970. Bobby “Whiplash” Whitlock, quien tocó en él, dice que el Plantation era una casa en la zona del Valle de San Fernando en California: