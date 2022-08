Win Butler, el multi instrumentista canadiense y fundador de Arcade Fire, ha sido acusado de abuso sexual por al menos 4 personas. Sin embargo, Butler, de 42 años de edad, niega todas las denuncias en su contra, según informa Pitchfork.

En meses recientes, tres mujeres denunciaron interacciones sexuales inapropiadas con Win Butler dado el contexto, la dinámica de poder y la diferencia de edad que existía entre ellos. Las tres eran fanáticas de Arcade Fire y tenían de 18- 23 años al inicio de sus interacciones con Butler, que supuestamente se desarrollaron entre 2016 y 2020, cuando él tenía entre 36 y 39 años.

Una cuarta persona, que es de género fluido y utiliza los pronombres ellos/ellas, afirma que Butler le agredió sexualmente dos veces en 2015, cuando tenían 21 y 34 años, respectivamente.

En conjunto, las agresiones habrían ocurrido a través de mensajes de texto y en Instagram, así como durante varios encuentros en persona (incluyendo restaurantes y bares, en un viaje en coche y en el departamento de al menos una acusadora). Las acusaciones incluyen toques físicos agresivos y no deseados, sexting sin consentimiento o reciprocidad y supuestas solicitudes de videos sexuales cada vez más explícitos.

En una primera y breve declaración, Butler, quien lleva casi 20 años casado con su compañera en Arcade Fire, Régine Chassagne; aceptó haber sostenido relaciones extramaritales con cada unx de los acusados, sin embargo, puntualizó que todas ellas fueron consentidas y no iniciadas por él.

Luego, en un comunicado mucho más extenso, el cantante explicó “lo difícil de equilibrar ser el padre, el marido y el compañero de banda que quiere ser”, al tiempo que aclaró “su mal juicio y los errores que ha cometido”.

“He tenido relaciones consentidas fuera de mi matrimonio”.

“No es fácil decirlo, y lo más difícil que he hecho es tener que compartirlo con mi hijo. La mayoría de estas relaciones han sido de corta duración, y mi esposa es consciente de ello: nuestro matrimonio ha sido, en el pasado, menos convencional que otros. He conectado con gente en persona, en espectáculos y a través de las redes sociales, y he compartido mensajes de los que no estoy orgulloso. Lo más importante es que cada una de estas interacciones ha sido mutua y siempre entre adultos con consentimiento. Es profundamente revisionista, y francamente equivocado, que alguien sugiera lo contrario”.

“Nunca he tocado a una mujer en contra de su voluntad, y cualquier insinuación de que lo he hecho es simplemente falsa. Niego con vehemencia cualquier sugerencia de que haya forzado a una mujer o exigido favores sexuales. Eso, simple e inequívocamente, nunca ocurrió”.

“Aunque todas estas relaciones fueron consentidas, siento mucho a quien haya herido con mi comportamiento. La vida está llena de tremendos dolores y errores, y nunca quiero ser parte de causar el dolor de otra persona”.

Vía Pitchfork.