Faltan tan solo algunas semanas para que concluya el 2023. Y aunque muchas publicaciones especializadas han dedicado sus esfuerzos a reunir lo mejor (los mejores discos de metal del 2023 según Rolling Stone; los mejores discos del año según Pitchfork); es este también el momento perfecto para recordar, con nostalgia y cariño, a todas aquellas personas que perdimos durante el periodo que está a punto de terminar.

Por supuesto, esta no es la lista definitiva, pues hubieron muchos más músicos e intérpretes, además de otros talentos reconocidos de la actuación la ciencia y el arte; cuya presencia física nos abandonó este 2023. Recordemos 8 de ellas.

Jeff Beck (Junio 24, 1944 – Enero 10, 2023)

Jeff Beck, icónico guitarrista reverenciado en la historia musical, influenció por más de seis décadas a músicos de todas las épocas. En los 60, sucedió a Eric Clapton en The Yardbirds, siendo pionero del psych rock y el hard rock. A pesar de ser despedido, labró su propio sendero con The Jeff Beck Group y luego en solitario, asombrando siempre con su distintivo y magistral estilo. Tristemente, falleció en enero a los 78 años debido a complicaciones por meningitis, dejando una impronta perdurable en la música.

Steve Mackey (Noviembre 10, 1966 – Marzo 2, 2023)

Steve Mackey, de Sheffield, se unió a Pulp en 1989 como bajista, participando desde “Separations” hasta “We Love Life” en 2001. Tras la separación del grupo, se reunió con ellos en 2010, girando mundialmente hasta su retirada planificada en 2023 para enfocarse en nuevos proyectos. Además de su aporte al britpop, se destacó en producción y composición, colaborando con artistas como M.I.A., Florence + The Machine, Kelis, The Horrors y Palma Violets. Mackey falleció en marzo a los 56 años por una enfermedad no divulgada.

Ryuichi Sakamoto (Enero 17, 1952 – Marzo 28, 2023)

Ryuichi Sakamoto, afamado compositor japonés, figura como innovador musical destacado. Amplió los horizontes de la música electrónica y dejó huella en bandas sonoras como ‘Merry Christmas’, ‘Mr. Lawrence’ y ‘The Revenant’, igualmente emotivas y vibrantes que las escenas que musicalizaban. Ávido consumidor de obras creativas, colaboró con artistas diversos como el líder de Japan, David Sylvian, el cantante senegalés Youssou N’Dour y el rapero de BTS, Suga. Integrante fundamental de Yellow Magic Orchestra, Sakamoto, falleció en marzo a los 71 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer.

Tina Turner (Noviembre 26, 1939 – Mayo 24, 2023)

La “Reina del Rock’n’Roll” inició su trayectoria con The Kings Of Rhythm, grupo de su ex esposo Ike, y alcanzó notoriedad como parte de Ike & Tina Turner. Sin embargo, su consagración llegó en solitario. Tras lanzamientos individuales poco exitosos en los 70, su sencillo “Let’s Stay Together” en 1983 desencadenó un regreso impactante, seguido por álbumes queridos y cautivadores. Tina Turner se erigió como una de las artistas más vendidas y una leyenda indiscutible. Falleció en su hogar en Suiza por causas naturales en mayo, a los 83 años.

Tony Bennett (Agosto 3, 1926 – Julio 21, 2023)

El legado de Tony Bennett, destacado entre los mejores cantantes de Estados Unidos, atraviesa décadas y generaciones. Tras su servicio en la Segunda Guerra Mundial, el artista inició una carrera musical exitosa con su primer sencillo “Because Of You”, escalando al número uno en las listas de éxitos. A lo largo de las décadas, Bennett mantuvo su excelencia, adaptándose a cambios musicales y retornando con sonidos perdurables. Su influencia persistió y colaboró estrechamente con la estrella pop Lady Gaga, lanzando dos álbumes juntos. Tras una batalla de siete años contra el Alzheimer, Bennett falleció en julio.

Sixto Rodríguez (Julio 10, 1942-Agosto 8, 2023)

Sixto Díaz Rodríguez, durante gran parte de su vida y carrera, permaneció como un talento relativamente desconocido en EE. UU., pero sin saberlo, se erigió como una estrella en Sudáfrica. Este músico de Detroit se ganó el cariño del país africano, donde se rumora que vendió más discos que Elvis Presley. Sus seguidores, intrigados por su destino, emprendieron su búsqueda. El documental ganador del Oscar, “Searching For Sugar Man”, avivó el interés por este artista del folk y rock psicodélico. Falleció en agosto a los 81 años tras un derrame cerebral sufrido en febrero.

Jane Birkin (Diciembre 14, 1946- Julio 16, 2023)

Cantante y actriz británica nacionalizada francesa. En la pantalla grande, trabajó en ‘Blow-Up’ de Michelangelo Antonioni, ‘Wonderwall’ y ‘Muerte en el Nilo’. Como cantante tuvo mucho éxito en los sesenta junto a su pareja Serge Gainsbourg cuando grabaron la canción “Je t´aime…mon non plus”, que se convirtió en un éxito mundial. Birkin publicó 20 discos, la mayoría de ellos en francés. Falleció a los 76 años el 16 de julio.

Sinéad O’Connor (Diciembre 8, 1966 – Julio 26, 2023)

Sinéad O’Connor, reconocida por su voz potente y su activismo, destacó por abordar temas importantes. En su polémica actuación en SNL en 1992, rompió una foto del Papa Juan Pablo II, denunciando los abusos en la Iglesia. Abierta sobre su salud mental, usó su voz para concienciar y apoyar a colegas como Britney Spears. Con 10 álbumes y cinco sencillos en el Top 40 del Reino Unido, O’Connor dejó un legado musical significativo. Falleció en julio a los 56 años, dejando un impacto perdurable por su voz desafiante y su compromiso con causas sociales y la salud mental.