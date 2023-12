Dave Grohl apareció en el último episodio del podcast Song Exploder, donde habló de “The Teacher”, del último álbum de Foo Fighters, ‘But Here We Are‘. Según explicó con emotivos detalles, esta epopeya rockera de 10 minutos fue escrita en homenaje a su madre, Virginia Grohl, fallecida en julio de 2022.

“Estuve con ella todo el tiempo hasta su fallecimiento”, dijo Grohl al presentador de Song Exploder, Hrishikesh Hirway.

“Todos los días durante ese período, escribía algo en la guitarra, porque sentía que si no tenía esa liberación, explotaría. Me pasaba el día en el hospital y luego intentaba plasmarlo musicalmente, sin una intención clara de lo que quería conseguir. Encontraba acordes y progresiones que reflejaban cómo me sentía”.

“Ella fue la persona más importante de toda mi vida”, continuó Grohl. “Así que pensé que esta tenía que ser la música más importante que jamás hubiera hecho”.

Hablando de la letra de la canción, Grohl dijo que la línea “¿Dónde despertaré?” era algo que su madre le preguntó durante los últimos días de su vida. En cuanto al estribillo de la canción, en el que Grohl canta “¡Despierta!”, explicó:

“Creo que la reacción inmediata de alguien al ver morir a alguien es desear que despierte, pero las cosas no funcionan así. Uno de mis mayores temores en la vida es que me hubiera ido cuando esto ocurrió, que me hubiera ido de gira, que no estuviera presente. Yo estaba allí y estábamos allí juntos“.

Al recordar a su madre, Grohl dijo:

“Éramos los mejores amigos. Sentí que tenía que honrarla, rendirle homenaje con esta pieza musical. Fue entonces cuando se convirtió en algo más que una canción. Es lo más importante que he escrito nunca porque lo hice por una razón gigantesca“.

Virginia Grohl fue profesora de escuela pública durante 35 años. En 2017 publicó su libro ‘From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars’. La colección incluía un prólogo de Dave e historias de las madres de Dr. Dre, Miranda Lambert, las hermanas Haim, Pharrell Williams, Tom Morello y más. En 2021, el libro se adaptó en una temporada de una serie documental en Prime Video.