Si KISS es reconocido por algo, además de su talento musical, son por los alter egos que crearon para actuar en el escenario. Paul Stanley, el “Starchild“, reveló recientemente que en algún momento de su carrera abandonó al personaje y probó otra máscara, solo para regresar a su amada estrella en el ojo derecho.

Se sabe que el cofundador de KISS apareció como un personaje conocido como el “Bandido” en tres ocasiones, la primera el 31 de diciembre de 1973 y la última el 26 de enero de 1974. En una entrevista reciente con Yahoo, explicó que el cambio se había producido tras una discusión con Neil Bogart, el primer jefe discográfico de la banda, después de que cerraran un acuerdo con Casablanca Records en 1973.

“ Y fue como, ‘Bueno, estos somos nosotros. Esto es lo que somos. O lo tomas o lo dejas ‘ … En algún momento, cuando llegó a la conclusión de ‘Los ficharé si se quitan el maquillaje’, [dijimos], ‘Bueno, entonces, no nos vas a fichar’.”

Stanley añadió que sentía que debía responder a dos de las críticas de Bogart: en primer lugar, que el personaje de Starchild era “un poco cursi… un poco femenino” y, en segundo lugar, que debía ser “más macho” en el escenario. Eso llevó a que el “Bandido” hiciera su aparición en tres actos públicos.

“Se me ocurrió este Bandido del Llanero Solitario, como se le conoció, y duró quizá un mes. Pero me dije: ‘¿Sabes qué? Es mi actuación, mi cara, y mi maquillaje’. Y volví a Starchild … Mucha gente cree que el Bandido fue lo primero, pero en realidad no fue así”.