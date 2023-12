Otra de las grandes revistas especializadas, Pitchfork, ha lanzado su lista de los 50 Mejores Álbumes del 2023. Y nosotros te compartimos el Top 10.

A diferencia de otros outlets internacionales, como Billboard o Rolling Stone, Pitchfork aún es considerada como una publicación especializada en alt rock e indie rock. Surgió en 1996 como un blog independiente escrito por Ryan Schreiber, quien aquel momento trabajaba en una tienda de discos. Se hizo especialmente famoso por cubrir musica alternativa/independiente.

En 2015, sin embargo, Pitchfork perdió su propia estampa de independencia, pues fue adquirida por Conde Nast (Vogue) aunque Schreiber, junto con el presidente de Pitchfork, Chris Kaskie, siguieron siendo el editor en jefe y el presidente y editor del sitio hasta que finalmente dejaron la compañía en 2019 y 2017, respectivamente.

Aún así, los conteos de lo mejor de año de Pitchfork continuan siendo bastante populares, y el de 2023 no podía ser la excepción. Te compartimos el Top 10.

“Inspirado en What’s Going On, el tema de Marvin Gaye de 1971, profundamente funky, y espoleado por el guitarrista y productor Jimmy Hogarth, entre cuyos créditos figuran Amy Winehouse y Estelle, junto con un grupo de músicos de sesión, el álbum se sumerge en los surcos agridulces del soul clásico”.

“Dedicado a su difunto compañero, el álbum es una humilde maduración que reúne las marcas registradas de la carrera de Stevens en un movimiento arrollador: los exuberantes arreglos folk de Illinois, las celestiales armonías vocales de All Delighted People, la grandiosidad electrónica de The Age of Adz”.

“Desire, I Want to Turn Into You es un álbum en el que perderse cómodamente, sabiendo que siempre habrá algún motivo familiar que aparezca para reorientarte”.