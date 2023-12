A principios de los años 2000, el rock and roll se tambaleaba, desprovisto de su antigua gloria. Mientras el pop-punk y el nu-metal seguían su curso, el apogeo del rock parecía llegar a su fin tras el declive del grunge. La necesidad de redescubrir la esencia del género era urgente, y ahí es donde The Strokes irrumpieron, recordándole a todos la esencia arriesgada de la música.

El debut de la banda, ‘Is This It’, con el sello neoyorquino, ofrecía estribillos pegajosos que revitalizaron el género, convirtiendo temas como “Last Nite” y “The Modern Age” en himnos. Aunque innovadores, el grupo también llevaba consigo un legado del rock.

The Strokes by Roger Woolman

A pesar de la brillante interacción de guitarras entre Nick Valensi y Albert Hammond Jr, la producción del álbum debía mucho a The Velvet Underground. Desde el estilo vocal de Julian Casablancas hasta la actitud punk rock que evocaba Lou Reed, la influencia era evidente, especialmente en canciones como “I’m Waiting for the Man”.

La banda, sin avergonzarse de sus influencias, exploró nuevos territorios en sus siguientes álbumes. Tras el éxito de ‘Room on Fire’, experimentaron en diferentes formas musicales en discos como ‘Angles’ o apostaron por el rock de estadio en ‘First Impressions of Earth’.

A pesar de ver cada álbum como un riesgo creativo, Hammond destacó algunas actuaciones memorables a lo largo de la discografía. Aunque prefería momentos más imaginativos como “Ask Me Anything”, opinaba que “Someday” podría ser definitiva para los Strokes.

Aunque no fue el sencillo más impactante de ‘Is This It’, Hammond sugirió que “Someday” sobreviviría a clásicos como ‘Reptilia’, afirmando: “Amo ‘Reptilia’, pero creo que ‘Someday’ será más duradera” (vía Far Out).

A pesar de la especial relevancia de “Reptilia” en sus conciertos, Hammond tiene un punto válido. La despreocupada atmósfera de “Someday” es atemporal, especialmente con la letra de Casablancas sobre aprovechar el tiempo mientras este pasa.

En el conjunto de The Strokes, “Someday” sigue vigente. Aunque pretendía un toque retro, la producción mínima la hace sonar actual, capturando la esencia de la banda tocando en vivo.

Aunque álbumes recientes como ‘The New Abnormal’ aún no han envejecido, es probable que “Someday” nunca pase de moda. Los años pasan, la banda envejece, pero el deseo de mejorar perdura, siendo una verdad universal.