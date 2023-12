Kung Fu Panda 4 ha elegido a algunos de los artistas más demandados de la actualidad, con Ke Huy Quan y Viola Davis uniéndose a la esperada secuela animada.

El anuncio lo realizó Jack Black, quien da voz al personaje titular de la serie, a través de sus cuentas de redes sociales, dando la bienvenida a los nuevos reclutas de la franquicia. Además del anuncio del casting, se reveló que mañana se lanzará el primer avance de la película, lo que brindará al público un primer vistazo a la aventura más reciente de Po.

Kung Fu Panda 4 seguirá a Po, ya que se supone que hará la transición al papel de mentor que tenía el Gran Maestro Oogway (Randall Duk Kim) cuando se presentó el personaje en la primera película. Dado que el lugar de Po estará disponible, comenzará la búsqueda del próximo Guerrero Dragón, pero un poderoso villano intentará interponerse en su camino.

El Camaleón será la amenaza más peligrosa que Po haya enfrentado jamás, y la capacidad del antagonista de revivir a antiguos villanos representa una mala noticia para el panda con la voz de Jack Black. Po necesitará todas sus fuerzas para deshacerse del Camaleón antes de que sea demasiado tarde.

Si bien Kung Fu Panda 4 se estrenará en los cines ocho años después de que Po luchara contra el general Kai (J.K. Simmons) en Kung Fu Panda 3, el héroe no ha desaparecido por completo.

Una variedad de series de televisión basadas en la propiedad, siendo la última el programa de Netflix titulado The Dragon Knight. El regreso de Po a la pantalla grande garantiza una audiencia más amplia para la nueva historia, mientras el ex Guerrero Dragón continúa su viaje de autodescubrimiento a través del poder de las artes marciales. Afortunadamente, Po no tendrá que enfrentarse solo al Camaleón.