Desde que fundaron Higher Ground Productions en 2018, el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama han estado trabajando arduamente para profundizar en el negocio del entretenimiento.

Hasta ahora, la compañía ha respaldado películas como Fatherhood, de Paul Weitz, y Rustin, de George C. Wolfe, pero es su última colaboración con Sam Esmail en Leave the World Behind la que definitivamente ha levantado más cejas y causado más revuelo, especialmente entre los teóricos de la conspiración.

No, la película no tiene nada que ver con el asesinato de JFK, pero con sus mensajes ocultos que señalan el fin del mundo tal como lo conocemos nosotros (o al menos los personajes), algunos creen que la participación del ex Comandante en Jefe fue una colaboración a la que llegó por sí solo.

Sin embargo, al aclarar las cosas durante una entrevista con Steve Weintraub de Collider, Esmail dejó las cosas claras y explicó exactamente cómo los Obama dieron forma a la película de Netflix.

“Por supuesto, que he visto en línea todas las teorías de conspiración que se han hecho alrededor de los Obama participando en nuestra película.



Creo que lo tonto de todo esto es que el presidente Obama realmente apareció un par de meses antes de que empezáramos a filmar, por lo que el guión básicamente ya estaba escrito y terminado.



Obviamente dio notas sobre el guión, pero la esencia de la historia y las secuencias ya estaban escritas. Yo sólo diría que están bastante equivocadas en términos de su señalización. No tuvo nada que ver con eso”. – Steve Weintraub

Con la esperanza de tomar un descanso de las bulliciosas calles de Park (¿o es South?) Slope, Amanda (Julia Roberts) y Clay Sanford (Ethan Hawke) empacan sus cosas para un viaje de fin de semana de último minuto fuera de la ciudad. Su casa en Long Island tiene todas las comodidades necesarias para relajarse en la naturaleza pero, cuando se corta Internet, la familia se siente un poco perdida. Luego, un golpe en la puerta en medio de la noche genera confusión y desconfianza mientras G.H. Scott (Mahershala Ali) y su hija, Ruth (Myha’la), llegan, afirman que la casa es suya y solicitan quedarse a pasar la noche.

Lo que sucede a continuación es una emocionante carrera por la supervivencia y la verdad mientras Estados Unidos se desmorona desde dentro.

¿Quieres verla? Encuentra Leave the World Behind en la plataforma. Mire el avance a continuación y, por favor, no olvides llevar apuntes de sus teorías de conspiración sobre la verdadera participación del gobierno en Skinwalker Ranch o las conexiones de Charles Manson con MK Ultra.