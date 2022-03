HBO ha estrenado el primer adelanto del documental dirigido por Sam Jones que retratará la vida y obra de Tony Hawk.

‘Until the Wheels Fall Off‘, es el nombre del proyecto que explorará una parte más humana del legendario deportista que por décadas, ha influenciado a generaciones enteras para subirse a la patineta y perseguir sus sueños.

Desde sus humildes inicios hasta la creación de un imperio de videojuegos que marcó a millones de adolescentes; la película recorrerá todos los aspectos de Tony Hawk y nosotros podremos disfrutarla el próximo mes de abril.

¿Quieren ver el trailer? ¡Chéquenlo por aquí!

En otras noticias, hace no mucho tiempo el legendario deportista sufrió de una fuerte fractura en el fémur, misma que él compartió “no cree sane al 100%” y que posiblemente lo retire del deporte.

Sin embargo, tal y como el nombre del documental dice, Tony no se detendrá hasta que todo se caiga y enserio no pueda patinar más. Aún hay mucho por ver de esta leyenda.