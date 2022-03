Antes de retomar su legendario papel de “Obi-Wan Kenobi” en la nueva serie live action de Disney+; Ewan McGregor se sinceró sobre la dura acogida que tuvieron las películas de la precuela de Star Wars.

“Que fueran criticadas tan fuerte fue personalmente bastante difícil de manejar. Y también, fue un momento bastante temprano de mi carrera. Realmente no sabía cómo lidiar con eso. Estuve involucrado con cosas que simplemente no tenían mucho impacto, pero eso es diferente de hacer algo que tenga un impacto negativo”.

“Fue difícil que no fueran bien recibidas. Fue bastante difícil”– dijo McGregor en una entrevista para la última portada de The Hollywood Reporter. “No gustaron mucho a todo el mundo”.

El actor fue elegido en 1998 para actuar como una versión más joven del maestro Jedi interpretado por Alec Guinness en la trilogía original de La Guerra de las Galaxias. El actor protagonizó ‘La amenaza fantasma’ (1999), ‘El ataque de los clones’ (2002) y ‘La venganza de los Sith’ (2005). Recordó la cantidad de efectos CGI que el creador y director de Star Wars, George Lucas, empleó para esas precuelas, incluyendo fondos enteros de pantallas azules.

“A George le encanta la tecnología y le encanta adentrarse en ese terreno”, dijo. “Quería tener cada vez más control sobre lo que veíamos en el fondo”.

“Después de tres o cuatro meses de eso, se vuelve realmente tedioso, especialmente cuando las escenas son… no quiero ser grosero, pero no es Shakespeare”– añadió. “No hay nada en lo que escarbar en el diálogo que pueda satisfacerte cuando no hay un ambiente allí. Fue bastante difícil de hacer”.

The Hollywood Reporter vía EW.