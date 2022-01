Sin lugar a dudas, uno de los mayores atractivos de ‘Spider-Man: No Way Home’ fue la posibilidad de ver a los ex- Spideys, Tobey Maguire y Andrew Garfield, compartiendo cuadro con el arácnido titular del UCM, Tom Holland. Sin embargo, tras 14 años de abandonar el papel, muchos se preguntaban cuáles fueron las trabas que el exclusivo Tobey Maguire puso para regresar al papel, y resulta que sólo hubo una condición (además de la cuestión monetaria, claro).

Según una entrevista de The Hollywood Reporter a Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas del filme; Maguire solicitó como condición para unirse a ‘No Way Home’ que la trama no ahondara mucho en el pasado de su “Spider-Man” (el que vimos en la trilogía original de Sam Raimi).