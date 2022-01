‘Spider-Man: No Way Home’ es, hasta el momento, la cinta del hombre araña más exitosa de todas las sagas, tras recaudar en su tercera semana en cines poco más de 1.530 millones de dólares a nivel mundial. Y sin duda, gran parte de este mega éxito responde a la enorme expectación por ver a Tom Holland luchando contra el mal junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Ver a los tres Spiderman uniendo fuerzas, cada uno desde realidades y épocas diferentes, y al mismo tiempo ser testigos del regreso de los actores que dieron vida al arácnido en anteriores sagas; ha sido uno de los mayores regalos que Marvel y Sony han podido hacerle a los fans del famoso superhéroe. El acontecimiento fue tan grande, que incluso se habla de posibles futuras películas con Maguire y Garfield.

Mientras tanto, sólo podemos especular sobre lo que nos dejará la exitosa tercera entrega cinematográfica del MCU. Y precisamente, una de las cuestiones que están saliendo a la luz tras el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, es cuánto cobraron los actores por formar parte de este mega estreno.

Tom Holland

Según detalla Celebrity Net Worth, Tom Holland ganó $250 mil dólares por aparecer brevemente como “Spiderman” en ‘Capitán América: Civil War’. Luego, ganó $500 mil dólares como salario base en ‘Spiderman: Homecoming, sin embargo, cobró finalmente $1.5 millones contando los bonos. Más tarde, ganó $3 millones por su aparición en ‘Avengers: Endgame’ del 2018. Hoy en día, su salario base estándar para una sola aparición en una película es de $ 4-5 millones.

Un informe de Variety publicado el 22 de diciembre indica que, tras el gran éxito de la última entrega de ‘Spider-Man’, el salario de Holland podría ascender a los $10 millones.

Tobey Maguire

Tobey Maguire ganó unos respetables $4 millones de dólares por interpretar al superhéroe arácnido en ‘Spider-Man 1‘, y en las secuelas ganó bastante más: por ‘Spider-Man 2‘ negoció un salario de $17.5 millones de dólares, más el 5% de la taquilla. Luego, por la última entrega, cobró un sueldo ligeramente inferior, de $15 millones de dólares, pero con mucha más taquilla, subiendo al 7.5 %.

Andrew Garfield

Según información de Deadline en 2010, Andrew Garfield cobró $500 mil dólares por la primera película; $1 millón por la segunda y debería de haber ganado $2 millones por la tercera. Sin embargo, no hay indicios de que haya recibido nada por la tercera cinta que nunca vio la luz.

¿Y cuánto cobraron Tobey Maguire y Andrew Garfield por aparecer en ‘Spider-Man: No Way Home’?

Sobre cuánto cobró Tobey Maguire por hacer su triunfal aparición en ‘No Way Home’, no hay mucha información al respecto. Lo que sí se sabe (más o menos) son las condiciones que puso para volver a la franquicia. Se sabe que pidió que sus líneas fueran lo más minimalistas posibles, y que no se revelara mucho sobre qué fue de su “Spider-Man” en todos estos años.

En lo que a Andrew Garfield respecta, se ha rumorado que cobró $1 millón de dólares por los treinta y tantos minutos que apareció en la pantalla. No obstante, Garfield fue el que más expectativa causó entre el fandom arácnido, con muchas personas pidiendo que finalmente se lleve a cabo su tercera película, u otro proyecto dentro de la compañía.