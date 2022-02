Por más que obvias razones, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield no han podido sentarse en una entrevista pública previo al estreno de ‘Spider-Man: No Way Home‘. Sin embargo, recientemente a través del canal oficial de Spider-Man en Youtube, una larga y amena conversación ha sucedido entre los tres protagonistas.

Tal y como Deadline reporta, Pete Hammond, periodista y experto en la materia del multiverso Marvel, recibió a los tres Spideys vía Zoom en su primera entrevista en conjunto después del estreno de la película.

Si bien, mucho se ha rumorado acerca del futuro de Andrew como Peter Parker, la realidad es que incluso en la entrevista, Tobey & Tom dan la pinta de ser esta clase de “hermano mayor” que supervisa el proyecto, mientras que Tom pareciera pasar la antorcha a Garfield.

Pero vaya, eso es un poco conspiranóico; la realidad es que la entrevista tiene muchísimo más materia para disfrutar cómo es que los tres se han percibidos a sí mismos durante los años como actores, fans y actuales Peter Parkers.

Chequen la entrevista por acá: