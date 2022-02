No existe un ser humano más emocionado por la siguiente película de Batman que su creador: Matt Reeves. Y recientemente el director compartió para Esquire cómo fue que el proyecto de sus sueños se hizo realidad.

Cuando a Reeves le invitaron al proyecto, le mandaron un guión diseñado para el Batman de Ben Affleck, el cuál formaba parte de un concepto lleno de acción, fantasía y 100% relacionado al DCEU.

Sin embargo, tras darle una leída, Matt se dio cuenta que lo que querían era lograr una película de Batman que se acercara al universo de Marvel; para niños, fantasiosa, y fue por eso que prefirió rechazar el proyecto (por mucho que le pesara), no sin antes explicarle a Warner Bros. por qué:

“Yo quisiera tomar este proyecto pero no es para mí. Creo que mi visión es más personal, más humana; más enfocada a un Batman que no cuenta su historia desde el origen, ni que necesariamente va de la mano con este multiverso que están creando.



Quiero lograr un Batman real; un Batman que lleve 1 año dedicándoser a ser Batman pero aún no entienda bien cómo ser “ese Batman”.



Un Batman roto por dentro que se va a romper todavía más. Un Batman humano, real, no un Batman de fantasía”.