Como ya es costumbre, Netflix suele comenzar a dejar ir ciertas películas de su catálogo debido a que los contratos y permisos, comienzan a expirar. Sin embargo, este 2022 tres películas del universo de ‘Shrek‘ se retiran y los fans no parece estar muy contentos que digamos.

Además de dejar ir a éxitos como ‘Blade Runner 2049‘ y ‘Straight Outta Compton‘, la plataforma le dirá adiós a ‘Shrek‘, ‘Shrek 2‘ y ‘El gato con botas‘, despidiéndose así de las mejores piezas de este verde universo que desde el inicio de Netflix, han dado reproducciones a más no poder.

Pero no se trata de franquicias, sino de estudios, en general Dreamworks parece estar terminando gran parte de sus contratos con Netflix y por ello, 2022 será el año en que deba dejarlas ir, para volver a firmar un convenio diferente y más duradero para 2023.

¿Quieren ver todos los demás títulos que se retiran? Denle una checada a esta lista cortesía de spoiler:

– Blade Runner 2049

– Little Women (1994)

– The Lady in the Van

– Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

– Anchorman 2: The Legend Continues

– Straight Outta Compton

– Pánico y Locura en Las Vegas

– Rudo y Cursi

– Tokyo Godfathers

– Trainwreck

– Blades of Glory

– Mama

– Everest

– Krampus

– Wimbledon

– La Lista de Schindler

– Atrápame si puedes

– Dawn of the Dead

– Jarhead

– Mentiroso Mentiroso

– Matilda

– The Walk

– Orgullo y Prejuicio

– Pokémon: ¡Te elijo a ti!

– Pokémon la película: El poder de nosotros

– Pokémon: Sol y Luna

– Pokémon: Sol y Luna, Ultraaventuras

– Pokémon: Sol y Luna, Ultraleyendas

– Shrek

– Shrek 2

– Megamente

– Vecinos Invasores

– Lo que el agua se llevó

– Madagascar

– Kung Fu Panda

– Kung Fu Panda 2

– Cómo entrenar a tu dragón

– Bee Movie

– El Gato con Botas

– Spirit

En otras noticias, el culto a Shrek no termina; en 2021 se celebró un “Shrek Fest” que reunió a más de mil personas en una celebración tipo Comic Con. ¿Regresará este año?