Todos sabemos que la legendaria saga de George Lucas, Star Wars, es una de las más jugosas para poder realizarles parodias. Sin embargo, no todas han sido precisamente aceptadas personalmente por George Lucas, quien recientemente reveló cuál fue la única condición que le pidió a Seth McFarlane, para realizar la que él mismo considera “la mejor de todas”.

En 2007, el creador de Padre de Familia decidió comenzar su primer acercamiento a la saga al caracterizar a ciertos personajes como Leia, Han Solo & Luke Skywalker. Después de eso, fue que Lucas aprobó que McFarlane diera seguimiento al chiste al realizar adaptaciones completas de cada película en un tono satírico, con la única condición de que cada una, fueran lo más fiel posible a las originales.

¿Y el resultado? Una trilogía entera conocida como ‘Laugh It Up, Fuzzball: The Family Guy Trilogy‘.

¿La verdad? McFarlane no sólo logró cumplir la condición, sino que el mismísimo George Lucas promocionó la parodia y aplaudió la magistral manera de Seth de realizarla, reporta looper.

Si nunca la han visto, chéquenla en Hulu y vean el trailer por acá:

