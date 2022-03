Ingresso.com, un sitio de venta de boletos para diferentes salas de cines en Brasil, ha revelado sin darse cuenta, la duración de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

La cinta más esperada de la Fase 4 del MCU, que promete unificar miles de universos, así como franquicias, cómics y súper héroes, fue publicada como disponible para preventa en el sitio web, donde entre toda la información que se comparte, la duración de cada cinta es una pieza importante, reporta comicbook.

¿Y cuánto durará esta? Nada más y nada menos que 148 minutos, la misma cantidad que ‘No Way Home‘, convirtiéndose así en la 4ta película más larga del MCU (superada únicamente por ‘Infinity War’, ‘Endgame’ y ‘Eternals’).

La película que se estrenará este próximo 06 de mayo, ha comenzado varias conversaciones tras su impresionante trailer donde muchos afirman que Tom Cruise tomará la piel de Tony Stark, mientras que Patrick Stewart ha confirmado que, en efecto, regresará al papel del Profesor X.

¿Sucederá? ¡Ya lo veremos! Mejor no adelantarse.

En otras noticias, otro importante leak revela que Tobey Maguire saldrá en la película.