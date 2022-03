Tobey Maguire quedó impresionado por la actuación de Tom Holland mientras ambos rodaban juntos ‘Spider-Man: No Way Home’. La gran superproducción de superhéroes electrizó a los fans con la inclusión no solo de un héroe arácnido, sino de tres. El trío acabaría colaborando para derrotar a una serie de villanos de sus respectivos universos.

Las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield debían ser una sorpresa total, aunque resultó ser uno de los secretos peor guardados de Marvel ya que los rumores de que tanto Maguire como Garfield estarían en la película empezaron a filtrarse semanas antes del estreno en cines. Esto marcaría la primera aparición de Maguire como “Peter Parker” / “Spider-Man” por primera vez en casi 15 años, donde experimentó por última vez la sensación de lanzar telarañas en la trilogía de ‘Spider-Man’ de Sam Raimi.

Ahora que la popular película se ha estrenado por fin en formato digital, se ha publicado un vídeo de contenido adicional con un encuentro exclusivo con el propio Tobey Maguire. Según ComicBook, el vídeo incluye a Maguire alabando la generosidad y la vulnerabilidad de Holland durante el rodaje de su primera escena juntos.

“En la primera escena que rodamos juntos, me quedé impresionado por lo bien que se veía ahí y por lo generoso y vulnerable que fue”. Vía ComicBook.

Aunque no está claro si Maguire continuará como “Spider-Man” después de ‘Spider-Man: No Way Home’, su futura presencia en el MCU podría haber sido sugerida según unas supuestas escenas eliminadas. Según ComicBook, en el corte final eliminado el “Peter Parker” de Holland insiste a Maguire y Garfield: “Los veré más tarde”, mientras Garfield responde inmediatamente: “ya sabes dónde encontrarnos”.

Sabemos que Maguire quedó impresionado con la actuación de Holland, lo que sin duda podría preparar un reencuentro de estas dos estrellas en el futuro.