Desafortunadamente para los fans, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse no nos tiene mejores noticias después de que la película se retrasara indefinidamente.

Como parte de los cambios en la fecha de lanzamiento de la película, se reveló que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse no se lanzaría en su fecha de lanzamiento original del 29 de marzo de 2024. La tercera película de la trilogía animada de Spider-Man se eliminó del programa de lanzamiento de Sony, sin indicios de cuándo podría estrenarse debido a la huelga de escritores.

Actualmente, Hollywood está pasando por dos huelgas importantes que han afectado profundamente a una amplia gama de películas y programas de televisión, y Spider-Man: Beyond the Spider-Verse es otra víctima de la situación.

Las huelgas de la Writers Guild of America y SAG-AFTRA han detenido el trabajo de escritores y actores, lo que ha provocado que varios proyectos se retrasen o pausen la producción indefinidamente.

Otra posible razón que podría haber afectado el retraso indefinido de la película está relacionada con el informe de malas condiciones de trabajo de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Tal y como Vulture reporta, un trabajador de la película afirmó que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse nunca cumpliría su fecha de lanzamiento original, diciendo: “en lo que respecta al lado de la producción, el único progreso que se haya hecho es que la película se dividirá en dos partes”.

Luego, la película se retrasó un mes después, y es probable que las actualizaciones de la fecha de lanzamiento de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse solo lleguen después de que termine la huelga de actores.

¡Así que nos toca esperar!