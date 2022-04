El pasado 8 de abril, Netflix estrenó a través de su catálogo ‘Metal Lords’, película estadounidense escrita por D. B. Weiss (‘Game of Thrones’) y dirigida por Peter Sollett (‘Raising Victor Vargas’).​ Protagonizada por Isis Hainsworth, Adrian Greensmith, Jaeden Martell, Noah Urrea y Joe Manganiello; relata la historia de tres jóvenes amantes del heavy metal que luchan por triunfar en una batalla de bandas y ganarse el respeto de sus compañeros de clase.

“Hunter” y “Kevin” son dos amigos de preparatoria que desean iniciar una agrupación de metal para participar en una batalla de bandas, y de esa forma ganarse el respeto de sus compañeros de clase.

“Kevin” conoce a “Emily”, una tímida joven escocesa con serios problemas de ira, pero con un innegable talento para el contrabajo. Como todavía no tienen un bajista en la banda, “Kevin” le insinúa a “Hunter” incluirla, pero este último no acepta. A partir de ese momento, varios acontecimientos pondrán a prueba la amistad entre ambos, y llevarán a “Hunter” a reconsiderar su actitud hacia “Emily”, su padre y todas las personas que lo rodean.

Por si algunos no lo sabían, Tom Morello, de Rage Against The Machine, trabajó en el filme como productor musical (colocando piezas de Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica, Anthrax, entre otras) y, además, tuvo una pequeña participación actuando como sí mismo, en compañía de otros tres titanes del género: Scott Ian de Anthrax; Kirk Hammett de Metallica y Rob Halford de Judas Priest, quienes también se interpretaron a sí mismos.

En la breve escena en cuestión, los cuatro personajes se plantan como las grandes estrellas de rock que son frente al protagonista, y le sugieren que “tome el camino correcto” en este tumultuoso sendero musical.

En general, ‘Metal Lords’ ha recibido críticas entre positivas y mixtas. Actualmente tiene un porcentaje de aprobación del 62% por parte de la crítica, y del 84% de la audiencia.

Para Leah Greenblatt de Entertainment Weekly, el filme “capta con dulzura la ansiedad de ser popular, las humillaciones aleatorias y la esperanza sin dilución de ser joven”. En su reseña para Los Angeles Times, Noel Murray afirmó que “Metal Lords es decepcionantemente formulista, pero la inquieta energía de Hunter no permite que el filme decaiga, hasta su catártico final musical”.