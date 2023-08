Antes de 2007, parecía improbable que la franquicia de juguetes de dibujos animados “Transformers“, pudiera llevarse con éxito a la pantalla grande en acción real. Y, sin embargo, Michael Bay demostró que la batalla entre Autobots y Decepticons pertenecía a los cines.

Luego de ser protagonizada por Shia LaBeouf, “Transformers” impresionó al público y ganó una buena parte del cambio en la taquilla en el proceso. Sin embargo, la muy criticada secuela “Transformers: Revenge of the Fallen” no estuvo a la altura de las expectativas, aunque el actor defiende que fue un éxito en la taquilla a pesar de sus limitantes-

¿Y cuál fue una de las más grandes? Tal y como lo reporta espinof, que la película fue filmada sin guión alguno. Todo parecía estar volando narrativamente hablando, obligando así a que algunas escenas fueran 100% improvisadas, según el actor.

“Nos dieron una cita, nos dieron un montón de dinero, nos dieron un montón de juguetes y no teníamos guión. Y fue una huelga de escritores, así que no podías conseguir uno si querías uno”. – Shia Labeuof

El factor principal en la caída crítica de “La venganza de los caídos“, fue la huelga del Writers Guild of America de 2007-2008.

Como puedes suponer, los guiones fueron muy difíciles de conseguir durante este período, y “La venganza de los caídos” no fue la única película afectada por la huelga. “Quantum of Solace” también pasó por producción sin un guión completo, otra entrada decepcionante en una querida franquicia que todavía tiene sus defensores.

Inventarlo sobre la marcha con presupuestos de producción masivos parece ridículo, pero te sorprendería cuánto les encanta ganar dinero a los estudios de cine (o no, la verdad es que no te sorprende).

Lo que sí, es que “La venganza de los caídos” puede no ser tan buena, pero en términos de valor de entretenimiento general, la realidad es que fue una excelente película palomera. Digo, de un budget de $200 millones de dólares, el largometraje de Michael Bay reunió $836.5 millones de dólares. Nada mal, ¿no?