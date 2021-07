El verano ya está aquí y, como cada mes, Netflix está listo para consentir a los suscriptores con contenido fresco en su catálogo. Con otros competidores como Disney+ y HBO trabajando duro para diferenciarse de entre el montón; Netflix ha hecho lo propio y la mayor parte de las propuestas para agosto 2021 son contenido original.

Eso quiere decir que pocos títulos licenciados aparecen en el inventario; sin embargo, Netflix cuenta con activos propios bastante bien posicionados entre la audiencia, que auguran un buen mes para la compañía.

El debut de cintas como ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’; ‘Beckett’ y ‘La Diosa del Asfalto’ y series como ‘Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados‘ y ‘Control Z’ figuran como algunos de los títulos destacados en Netflix para agosto 2021. A continuación te contamos sobre los más importantes y te compartimos la lista completa de estrenos.

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados

Los amantes del fenómeno OVNI estarán ansiosos por ver ‘Top Secret UFO Projects: Declassified’, una próxima mini-serie que promete ser el estudio más puntual e informado sobre la vida extraterrestre en el planeta Tierra.

Estará disponible el 3 de agosto, y ofrecerá un compilado de impactantes metrajes como prueba de que los aliens viven entre nosotros.

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Netflix está empeñado en hacer de ‘The Witcher’ su propia versión de ‘Games Of Thrones’. Rumbo al estreno de su segunda temporada (en diciembre), la franquicia estrena ‘The Witcher: Nightamare of the Wolf’, una película animada en 2D frente de la cual no estará “Geralt de Rivia”, sino su mentor, “Vesemir”, un personaje que aún no ha aparecido en la serie principal, pero que lo hará muy pronto.

‘The Witcher: Nightamare of the Wolf’se estrena el 23 de agosto.

Beckett

El contendiente original más fuerte de Netflix para este mes es ‘Beckett’, película de acción protagonizada por dos de los nuevos favoritos del cine hollywoodense: John David Washington (‘Tenet‘) y Alicia Vikander (‘La Chica Danesa’).

Interpretan a una pareja estadounidense vacacionando en una zona rural de Grecia. El viaje se convierte en tragedia cuando ella desaparece y él descubre toda una conspiración detrás del evento. Disponible el 13 de agosto.

‘Shaman King’

Netflix se ha dado cuenta de lo importante que es el mercado del anime actual, y trabaja a marchas forzadas para ganar reconocimiento en el ámbito. Uno de sus últimos movimientos es la nueva versión de ‘Shaman King’, y por supuesto que el fandom no puede esperar a verla el próximo 9 de agosto.

Nos presenta nuevamente a Yoh Asakura, quien se une a un torneo que se celebra cada 500 años, cuyo resultado decidirá quién reinará sobre los demás.

‘La Diosa del Alfato’

La película de Julián Hernández Pérez, parte de la selección oficial del Festival de Cine de Morelia (FICM) 2020, finalmente llega a Netflix el 11 de agosto. Está inspirada en hechos reales, particularmente hablando de Las Castradoras de Santa Fé, un conjunto femenil de la década de los ochenta que luchó en contra del machismo, la pobreza extrema y la violencia en la periferia capitalina.

Después de triunfar como cantante de rock, “Max” regresa al barrio donde creció para encontrarse con verdades y novedades silenciadas por mucho tiempo.

Series

Darwins’s game, temporada 1 – 1 de agosto.

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados, temporada 1 – 3 de agosto.

Control Z, temporada 2 – 4 de agosto.

En la cocina con Paris Hilton, temporada 1 – 4 de agosto.

Hit & Run – 6 de agosto.

Rey chamán – 9 de agosto.

Lokillo: Nada es igual – 12 de agosto.

Escuela para señoritas Al Rawabi – 12 de agosto.

El reino – 12 de agosto.

Valeria, temporada 2 – 13 de agosto.

Por siempre jamás – 13 de agosto.

Nuevo sabor a cereza – 13 de agosto.

Rascal does not dream, temporada 1 – 15 de agosto.

Los derrotados – 18 de agosto.

La directora – 20 de agosto.

Todo va a estar bien – 20 de agosto.

The Witcher: la pesadilla del lobo – 23 de agosto.

Clickbait – 25 de agosto.

Edens zero – 26 de agosto.

Chicas buenas, temporada 4 – 31 de agosto.

