¡Nuevo mes, nueva programación! El verano ya está aquí y el catálogo de Amazon Prime lo sabe. La compañía, que mes con mes se esfuerza por engrosar su catálogo digital, ha anunciado qué películas y series se harán disponibles durante agosto del 2021. La oferta trae de vuelta a viejos conocidos y títulos inéditos para el disfrute de la audiencia. A continuación detallamos cuáles son los más destacados y te compartimos la lista completa de estrenos:

Modern Love- Temporada 2

La exitosa antología de relatos románticos regresa por todo lo alto al catalogo de Prime Video el próximo 13 de agosto. Además, presume un cast destacado con Kit Harington (‘Game of Thrones’); Anna Paquin (‘True Blod’) y Garret Hedlund (‘Mosaic‘), entre otros; como protagonistas de nuevas historias.

La temporada está rodada entre Nueva York e Irlanda y John Carney escribe, dirige y ejerce como productor ejecutivo de la serie.

El Faro

A casi dos años de su debut en marquesinas llega a Prime Video ‘El Faro’ (‘The Lightning’), la exitosa película de Robert Eggers, que ofrece a Robert Pattinson y Willem Dafoe en dos de sus interpretaciones más complejas.

Rodada en blanco y negro y con una relación de aspecto de 1.19:1, el thriller psicológico tuvo una gran acogida entre el público y se ganó un reconocimiento en el Festival de Cine de Cannes 2019.

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

El enorme fandom del anime en América Latina se pone de manteles largos, pues finalmente llegará a la región ‘Evangelion 3.0+1.01’, la última entrega de la franquicia de culto Neon Genesis Evangelion.

Se trata de la cuarta y última parte del retelling ‘Rebuild of Evangelion‘, y nos ofrecerá a “Shinji”, “Rei”, “Askua” y todos nuestros EVA favoritos. Por si eso fuera poco, sus tres antecesoras también se hacen disponibles en Prime: 1.0 You Are [Not] Alone; 2.0 You Can [Not] Advance y 3.0 You Can (Not) Redo.

Nine Perfect Strangers

Mini-serie que promete mucho es ‘Nine Perfect Strangers’, en donde la dupla de Nicole Kidman y el productor David E. Kelley repiten labor detrás y delante de las cámaras. Se trata de una historia inspirada en la novela del mismo nombre escrita por Liane Moriarty, la misma autora detrás del éxito ‘Big Little Lies’.

Kidman interpreta a “Masha”, directora de un lujoso retiro a medio camino entre un balneario y un centro de meditación, con misteriosos aires de secta.

Cruel Summer

Los dramas adolescentes están viviendo una nueva era dorada, y ‘Cruel Summer’ definitivamente es uno de ellos.

La serie muestra los efectos a largo plazo de un secuestro en la ciudad ficticia de Skylin (Texas), centrándose en tres días a lo largo de tres años en 1993, 1994 y 1995. Trata de dos mujeres jóvenes: “Kate Wallis”, una chica popular quien un día desaparece sin dejar rastro y “Jeanette Turner”, una incómoda marginada quien es acusada en el caso de la desaparición de “Kate” por no denunciarlo.

Películas

Hasta el horizonte, estreno 1 de agosto.

Boss Level, estreno el 4 de agosto.

Head Above Water, estreno 6 de agosto.

El faro, estreno el 8 de agosto.

Cementerio de animales, estreno el 9 de agosto.

El parque mágico, estreno el 9 de agosto.

Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, estreno el 13 de agosto.

Evangelion: You Can (Not) Advance, estreno el 13 de agosto.

Evangelion: You Can (Not) Redo, estreno el 13 de agosto. (13/8)

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, estreno el 13 de agosto.

La casa del caracol, estreno el 20 de agosto.

Cats, estreno 22 de agosto.

Las aventuras del doctor Dolittle, estreno el 22 de agosto.

Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas, estreno el 27 de agosto.

UglyDolls: Extraordinariamente feos, estreno el 29 de agosto.

Series