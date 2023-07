Todo parece indicar que para Robert Downey Jr. y Matt Damon, trabajar con Christopher Nolan ha representado un punto de inflexión a nivel actoral y emocional de tal grado, que ambos han logrado curar heridas del pasado y aceptarse como los grandes actores que, fuera de todas las películas comerciales que hacen, realmente son.

El primero, por ejemplo, recientemente ha aceptado el participar durante tantos años en el MCU casi lo lleva a la arruina a nivel talento, pues su nivel de actuación se deterioró tanto, que en un momento de su carrera, Doolittle se convirtió en un escape emocional para él donde podía verdaderamente apreciar lo mal actor que se había vuelto.

Y el segundo, Matt Damon, ahora ha salido a confesar que luego de trabajar en Oppenheimer, por fin puede aceptar que hay películas tan malas en las que ha participado, que ha llegado a deprimirse severamente pues él sabe que fracasarán, y aún así las tiene que terminar:

“No quiero decir nombres, pero han habido proyectos que se me han hecho tan malos, que me ha costado muchísimo tan siquiera considerar terminarlos. Eso me ha llevado a una severa depresión, pero no quiero decir ni directores, ni películas ni proyectos”.