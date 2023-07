No cabe duda de que como Johnny Depp no hay dos, y luego de haber interpretado al extravagente Willy Wonka en 2005 bajo la dirección de Tim Burton, es el turno de Timothée Chalamet bajo la dirección de Paul King.

Tal y como medios internacionales lo reportan, las reacciones han sido bastante mixtas en cuanto a el recibimiento del actor dentro de uno de los personajes más entrañables interpretados por Johnny Depp.

Si bien, una buena lista de dos leyendas ya forman parte de quienes han interpretado a Willy Wonka con Gene Wilder siendo el primero, ahora la batuta ha pasado al originario de Nueva York que luego de películas como Call Me By Your Name, se ha consagrado como un grande de Hollywood.

Pero la cosa no será tan simple, ya que la locura de actores como Depp venía implícita en su método, sin embargo, en el caso de Chalamet, hay quienes le consideran bastante básico y que sus intentos de verse extravagante, podrían pasar como exagerados e innecesarios.

¿Tú qué opinas? ¿Es un sí o es un no? Dale una vuelta por acá al trailer. La película se estrenará este próximo 14 de diciembre.