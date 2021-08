Marvel Studios acaba de lanzar el primer tráiler completo de ‘Eternals’, dando a los fanáticos su mejor visión del equipo más nuevo de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Con ‘Black Widow’ terminando su ciclo y ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ llegando a los cines en tan solo un par de semanas; el interés comercial de Marvel Studios está empezando a enfocarse en una de las historias más importantes de UCM hasta el momento.

‘Eternals’, dirigida por la cineasta ganadora del Oscar Chloe Zhao, llegará a cines el 5 de noviembre y cuenta la historia de un grupo de seres ancestrales que velan por la raza humana. Marvel ha insinuado que ‘Eternals’ podría ser una de las películas más singulares del estudio hasta la fecha, y su primer avance oficial parece darle a esos comentarios cierta credibilidad.

‘Eternals’ presentará a 10 nuevos héroes al Universo Cinematográfico de Marvel, todos los cuales son parte de la antigua raza titular. Zhao y Marvel Studios reunieron a un elenco de estrellas para interpretar a los nuevos héroes, con los roles asumidos por Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Ma Dong-seok y Lia McHugh.

La estrella de ‘Game of Thrones’, Kit Harington, también tiene un papel destacado en la película, interpretando a “Dane Whitman”, también conocido como el Caballero Negro. Su personaje no es uno de los ‘Eternos’, pero está en una relación con “Sersei” (Chan) en la actualidad.