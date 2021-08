El día de hoy se estrenó una de las últimas actuaciones de Chadwick Boseman y, naturalmente, los fans del actor se preguntan si todavía habrá una oportunidad más de verlo como parte del UCM tras su prematura partida La respuesta es que sí, y lo hará en ‘Wakanda Forever’, la secuela que ya no logró protagonizar.

Durante la alfombra roja de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló (vía Screen Rant) que la participación de Boseman en la serie animada ‘What If’ le había gustado tanto, que decidió incluirá en la anticipada secuela de ‘Black Panther’.

–(…) Llegó, leyó su episodio que saldrá al aire cuando tenga que salir, 24 horas a partir de este momento, y luego regresó y dijo: ‘Yo realmente amo esta versión de T’Challa’. Y tuvimos una conversación después de eso con Ryan Coogler [director de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ sobre cómo poner un poco de esa voz -y nada de esa trama- en ‘Black Panther 2’. Ahora, por supuesto, es algo increíblemente triste y agridulce, pero estoy muy feliz de que la tenemos, estoy muy feliz de que lo haya hecho por nosotros y me emociona que los fans también lo puedan ver. Vía Screen Rant.

El episodio en cuestión aborda qué es lo que hubiera pasado si el rey “T’Challa” se convirtiera en “Starlord”. Esa es la primicia de la más reciente serie animada de Marvel, ¿que sería de nuestros superhéroes favoritos si las desiciones que tomaron hubieran sido de otras?

En entrevista para The Hollywood Reporter A.C. Bradley , creadora de ‘What if…?’, habló sobre la experiencia de haber trabajado junto a Boseman y re-interpretar al rey de Wakanda. Aseguró haber quedado maravillada por su dedicación y compromiso con el personaje.