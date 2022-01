De acuerdo a ciertos comentarios en foros y grupos, ‘Don’t Look Up’, la nueva película de Netflix,tiene el mismo argumento y premisa de “El cometa de Bart”, 14º episodio de la sexta temporada de ‘Los Simpson’. No había redes sociales en ese entonces (es de 1995), pero el concepto es el misma: profesor y alumno descubren por casualidad que hay un cometa en el cielo que está a punto de chocar con la Tierra. Intentan avisar a todos pero las reacciones tanto de las autoridades como de la gente no son las esperadas y revelan el nivel de apatía que existe entre la humanidad.

El final es diferente (en ‘Los Simpson’ continúa 4 años después en un episodio de Halloween donde un cohete se dirige a otro planeta con un grupo selecto de habitantes de la Tierra). Sin embargo, en ambas historias no se puede evitar el desastre a causa del descuido y la incapacidad de cooperación de los humanos. Es decir, la moraleja es la misma: somos incapaces de unirnos por el bien común ante las dificultades.

En qué argumentos se parece ‘Doont Look Up’ a ‘Los Simpson’?

Esta parte tiene más o menos las mismas conclusiones. Al haber sido escrito en los 90, el episodio carece del alegato de dar la espalda a la ciencia que tan recurrente es en la película actual. Todo el mundo cree inmediatamente en la ciencia y en el hecho de que el meteorito está llegando. Pero en la práctica no hay mucha diferencia. Porque, como en ‘Don’t Look Up’; la gente no quiere creer en la amenaza, no quieren preocuparse y prefieren aligerar el contenido amenazante. Así que, en cuanto se anuncia un cohete para interceptar el meteorito, ya no le importa a nadie, excepto, claro, a los pocos sabios (que en ‘Los Simpson’ se refiere a “Lisa”).

Por otra parte, en la historia de caricatura el meteorito no haría más que chocar y destruir Springfield, por lo que en algún momento, al fracasar el primer intento de destruir la roca, la política renuncia a ayudarles. Lo que lleva a “Kent Brockman” a decir al aire: “Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. La democracia no funciona“.

En ambas tramas se incorpora una importante sensación de fallo por parte de las instituciones, corrompidas por la falta de cooperación entre los humanos; así como la incompetencia de políticos y autoridades.

Quizás lo que más difiere entre ambos argumentos es que, mientras en ‘Los Simpson’ todos se ven obligados a enfrentarse a su propia mezquinidad (resolviendo que “Flanders” debería de ser el que salga de del búnquer para salvar a los demás); ‘Don’t Look Up’ carece de un panorama favorable, ya que el mundo entero (salvo la presidenta y el magnate de la tecnología), mueren en el cataclismo junto con el planeta).

Y así es como se escenifica el apocalipsis y nuestra incapacidad para trabajar juntos por la supervivencia. Puedes ver ‘Don’t Look Up’ ahora mismo en Netflix.