Una nueva imagen publicada por el actor Shamier Anderson en Instagram, posteriormente oficializada por la franquicia, confirma que las cámaras ya están rodando ‘John Wick 4’, cuando faltan menos de once meses para que la secuela de acción llegue a cines. Keanu Reeves volverá a encarnar al afilado asesino, esta vez abriéndose paso a puñetazos y tiros por el submundo criminal de Berlín, París, Japón y luego de vuelta a la base de la saga, en Nueva York.

Chad Stahelski vuelve a dirigir, después de haber co-dirigido la primera entrega con David Leitch antes de trabajar en solitario en la segunda y tercera. Sin embargo, el guionista habitual, Derek Kolstad, no está involucrado en esta ocasión, y los guiones recaen en Shay Hatten, de ‘Army of the Dead’, y Michael Finch, de ‘American Assassin’.

Poco se sabe de la próxima entrega, pero si nos basamos en la trayectoria de John Wick hasta el momento, es de suponer que descubriremos aún más sobre la compleja mitología que define a la red secreta de asesinos que se extiende por todo el mundo, con una serie de intrincados combates cuerpo a cuerpo y un montón de elegantes tiroteos.

El veterano de la franquicia Ian McShane ha confirmado su regreso como “Winston”, mientras que Laurence Fishburne retomará su papel del ‘Capítulo 3 – Parabellum’ como el “Rey Bowery”.

Las nuevas incorporaciones al reparto incluyen a Shamier Anderson, al que hemos visto recientemente en el título sci-fi de Netflix, ‘Stowaway‘; y quien se le unirán Rina Sawayama y Bill Skarsgård. Los antagonista serán el siempre fiable Hiroyuki Sanada y la leyenda de las artes marciales Donnie Yen.