Luego de haber generado alrededor de $821 millones de dólares en taquilla, por fin ‘Black Panther: Wakanda Forever’ tiene una fecha de estreno dentro de la plataforma de Disney+.

Tal y como deadline reporta, para el primero de febrero, podremos disfrutar de esta increíble película que dio cierre a la fase 4 del MCU, para así comenzar con la 5 que se viene con grandes series como Loki y su segunda temporada, así como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Captain America: New World Order y Blade, entre muchas otras más.

A diferencia de Black Widow, esta vez Disney lo quiso hacer bien; es por eso que de ahora en adelante, luego de que una película se estrene en el cine, 82 días después llegara a Disney+ para no pelear ni competir con los lanzamientos.

Interesante, ¿no? Pues prepárate porque ahora, en dos semanas tendrás a la nueva Black Panther en tu pantalla chica o computadora, para poder disfrutar de lo que sigue en este multiverso cinematográfico.

En otras noticias, honor, a quien honor merece: ‘Malcolm el de en medio’ fue lo más visto en Disney+ de todo 2022.